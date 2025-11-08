USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

PASHA Holding предоставил праздничные подарки детям шехидов по случаю Дня Победы

18:54 159

В рамках проекта Vətən əmanətlərin keşiyindədir компанией PASHA Holding совместно с сетью супермаркетов Bravo были доставлены праздничные подарки семьям шехидов по случаю Дня Победы.

С 2023 года PASHA Holding реализует социальную программу поддержки детей в возрасте до 18 лет наших героев, погибших в 44-дневной Отечественной войне. В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

Подарки по случаю Дня Победы, которые включают в себя разнообразные продукты питания, были доставлены сетью супермаркетов Bravo при поддержке волонтеров Общественного объединения Regional İnkişaf.

Отметим, что с 2024 года в действующую программу были также включены дети шехидов, погибших в ходе антитеррористических операций. В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей, более 1000 семей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, после ее окончания, а также в ходе антитеррористических мероприятий.

Напомним, что данная программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования и здравоохранения.

Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 177
«Ноль генерации»: все государственные ТЭС Украины остановились
«Ноль генерации»: все государственные ТЭС Украины остановились обновлено 19:01
19:01 5687
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 2921
Хидаят Гейдаров может принести Азербайджану первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров может принести Азербайджану первое золото Исламиады-2025 5 медалей уже есть; обновлено 19:27
19:27 2062
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 1466
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 2007
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5277
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 12646
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет наши подробности; все еще актуально
00:57 7335
Водный кризис в Тегеране
Водный кризис в Тегеране
16:33 1669
Трамп сделал исключение
Трамп сделал исключение
16:00 2330

