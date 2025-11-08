Россия близка к захвату Покровска

Россия приблизилась к захвату Покровска, однако бои продолжаются с высокой интенсивностью. Украинские военные на местах описывают ситуацию как «сложную», сообщает телеканал CNN.

По данным канала, российские подразделения прорвали украинскую оборону и вошли в город. Один из командиров батальона заявил: «Мы почти окружены, но мы к этому привыкли».

Военные отмечают, что силы истощены, а подкрепление не поступило вовремя. По словам бойцов подразделений БПЛА, атаки малыми группами происходят с такой частотой, что операторы «не успевают за темпом штурмов».

Аналитики CNN считают, что, хотя Покровск утратил прежнее стратегическое значение как транспортный узел, он стал символической целью для Москвы. Украинские военные опасаются, что попытка удержать город до последнего может привести к тяжелым потерям, как ранее в Бахмуте и Авдеевке.

По данным проекта Deep State, под угрозой оперативного окружения также находятся Мирноград и вся покровская агломерация. Аналитики отмечают, что российские силы стремятся взять под огневой или физический контроль все пути логистики.

«Логистики в городе практически нет, пешие маршруты стали крайне опасны из-за угроз засад диверсионных групп, дронов и минирования. Возможность куда-то доехать — настоящая лотерея», — говорится в отчёте.

Также фиксируются случаи установки инженерных заграждений. По данным Deep State, украинским войскам пока удаётся сдерживать натиск с востока, однако без доступа к устойчивой логистике это может стать невозможным.

Сообщается, что в соседнем Покровске российские войска проникли почти во все районы города, а основное продвижение наблюдается через южные кварталы. Кроме того, активно стягиваются экипажи операторов беспилотников, что создаёт дополнительные сложности для украинской логистики.