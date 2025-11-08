USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Россия близка к захвату Покровска

19:18 179

Россия приблизилась к захвату Покровска, однако бои продолжаются с высокой интенсивностью. Украинские военные на местах описывают ситуацию как «сложную», сообщает телеканал CNN.

По данным канала, российские подразделения прорвали украинскую оборону и вошли в город. Один из командиров батальона заявил: «Мы почти окружены, но мы к этому привыкли».

Военные отмечают, что силы истощены, а подкрепление не поступило вовремя. По словам бойцов подразделений БПЛА, атаки малыми группами происходят с такой частотой, что операторы «не успевают за темпом штурмов».

Аналитики CNN считают, что, хотя Покровск утратил прежнее стратегическое значение как транспортный узел, он стал символической целью для Москвы. Украинские военные опасаются, что попытка удержать город до последнего может привести к тяжелым потерям, как ранее в Бахмуте и Авдеевке.

По данным проекта Deep State, под угрозой оперативного окружения также находятся Мирноград и вся покровская агломерация. Аналитики отмечают, что российские силы стремятся взять под огневой или физический контроль все пути логистики.

«Логистики в городе практически нет, пешие маршруты стали крайне опасны из-за угроз засад диверсионных групп, дронов и минирования. Возможность куда-то доехать — настоящая лотерея», — говорится в отчёте.

Также фиксируются случаи установки инженерных заграждений. По данным Deep State, украинским войскам пока удаётся сдерживать натиск с востока, однако без доступа к устойчивой логистике это может стать невозможным.

Сообщается, что в соседнем Покровске российские войска проникли почти во все районы города, а основное продвижение наблюдается через южные кварталы. Кроме того, активно стягиваются экипажи операторов беспилотников, что создаёт дополнительные сложности для украинской логистики.

Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 180
«Ноль генерации»: все государственные ТЭС Украины остановились
«Ноль генерации»: все государственные ТЭС Украины остановились обновлено 19:01
19:01 5690
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 2922
Хидаят Гейдаров может принести Азербайджану первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров может принести Азербайджану первое золото Исламиады-2025 5 медалей уже есть; обновлено 19:27
19:27 2064
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 1467
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 2007
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5277
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 12648
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет наши подробности; все еще актуально
00:57 7335
Водный кризис в Тегеране
Водный кризис в Тегеране
16:33 1670
Трамп сделал исключение
Трамп сделал исключение
16:00 2331

ЭТО ВАЖНО

Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 180
«Ноль генерации»: все государственные ТЭС Украины остановились
«Ноль генерации»: все государственные ТЭС Украины остановились обновлено 19:01
19:01 5690
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 2922
Хидаят Гейдаров может принести Азербайджану первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров может принести Азербайджану первое золото Исламиады-2025 5 медалей уже есть; обновлено 19:27
19:27 2064
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 1467
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 2007
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5277
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 12648
Финансовый Стамбул трясет
Финансовый Стамбул трясет наши подробности; все еще актуально
00:57 7335
Водный кризис в Тегеране
Водный кризис в Тегеране
16:33 1670
Трамп сделал исключение
Трамп сделал исключение
16:00 2331
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться