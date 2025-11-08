В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk

В честь пятой годовщины победы в 44-дневной Второй Карабахской войне на военном параде в Баку была продемонстрирована еще одна новинка на вооружении азербайджанской армии — оперативно-тактические ракеты Predator Hawk с дальностью поражения до 300 километров. До этого в открытых источниках не было сведений о закупке Баку данных ракет. Теперь стало известно, что в рамках новой программы вооружения, начатой после победы для дальнейшей модернизации армии и повышения ее боевого потенциала, Азербайджан приобрел Predator Hawk у своего давнего военного партнера — Израиля. Ракеты производит израильская оборонная корпорация Elbit Systems. По данным корпорации, Predator Hawk — высокоточная управляемая ракетная система, предназначенная для атаки и уничтожения приоритетных целей на больших расстояниях. Обладая исключительной дальностью поражения от 50 до 300 километров, система способна точно поражать цели с круговым вероятным отклонением менее 10 метров, эффективно действуя независимо от погодных условий и без привлечения дополнительных систем сопровождения.

Оснащенная усовершенствованной унитарной боевой частью массой 140 килограммов система Predator Hawk отличается высокой точностью ударов в самых разных тактических условиях. Ее технические характеристики позволяют поражать критически важные объекты инфраструктуры, включая командные и коммуникационные центры, логистические объекты, транспортные сети, штабы, объекты радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции. Высокочувствительная сверхзвуковая технология системы позволяет ей поражать цель на расстоянии 300 километров примерно за 8 минут, что представляет собой значительный шаг вперед в области высокоточных ударов, традиционно доступных только авиации. Это делает Predator Hawk универсальным и эффективным решением для стратегических военных операций. Азербайджан давно является заказчиком ракетных систем Elbit Systems. Около 10 лет назад компания поставила Азербайджану тактические ракеты EXTRA с дальностью до 200 километров, а позже на вооружение азербайджанской армии поступили разработанные Elbit Systems ракеты LORA с дальностью до 400 километров. Обе эти ракеты применялись в ходе 44-дневной войны. 370-миллиметровая Predator Hawk — одна из разрабатываемых Elbit Systems тактических ракет наземного базирования. Эти ракеты летят со сверхзвуковой скоростью и размещаются в универсальной пусковой установке PULS, разработанной той же компанией.

PULS — это пусковая установка, размещаемая на тяжелом грузовике и способная запускать различные типы ракет с дальностью до 300 километров. Согласно официальной брошюре Elbit, «многоцелевая пусковая установка оснащена двумя контейнерами (PODS); каждый контейнер предназначен для определенного типа ракеты: Accular 122 миллиметра (18 ракет) с дальностью стрельбы до 35 километров, Accular 160 миллиметров (10 ракет) с дальностью стрельбы до 40 километров, EXTRA (4 ракеты) с дальностью стрельбы до 150 километров и Predator Hawk (2 ракеты) с дальностью стрельбы до 300 километров». Когда именно Азербайджан заказал эти ракеты, не сообщается. Однако в Сети имеются фотографии, на которых глава Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев во время посещения зарубежной выставки в кадре стоит на фоне стенда Elbit Systems и установленного там ракетоносителя Predator Hawk. В 2024 году Elbit Systems объявила о контракте с одной из европейских стран на сумму 335 миллионов долларов на поставку модернизированных пусковых установок PULS и сопутствующих ракет, а также беспилотных летательных аппаратов Hermes 900 с усовершенствованной полезной нагрузкой. Контракты рассчитаны на три с половиной года.