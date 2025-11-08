Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании

В испанской Памплоне продолжается чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу.
Сегодня в финале смешанных пар в прыжках на батуте Сельджан и Магсуд Махсудовы завоевали бронзовую медаль.
Сестра и брат из Азербайджана получили от судей оценку 50,070 балла, уступив лишь дуэтам из Беларуси и Японии.
Стоит отметить, что соревнования смешанных пар начали проводиться недавно. На чемпионате мира они выступали впервые.
Напомним, вчера сборная Азербайджана по тамблингу во второй раз подряд завоевала титул сильнейшей на планете.