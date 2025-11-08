USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании

19:50 628

В испанской Памплоне продолжается чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Сегодня в финале смешанных пар в прыжках на батуте Сельджан и Магсуд Махсудовы завоевали бронзовую медаль.

Сестра и брат из Азербайджана получили от судей оценку 50,070 балла, уступив лишь дуэтам из Беларуси и Японии.

Стоит отметить, что соревнования смешанных пар начали проводиться недавно. На чемпионате мира они выступали впервые.

Напомним, вчера сборная Азербайджана по тамблингу во второй раз подряд завоевала титул сильнейшей на планете.

Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; обновлено 21:27
21:27 2700
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму видео; обновлено 21:24
21:24 7128
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 456
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
19:50 629
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
18:30 2571
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 14265
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 1670
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 4757
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 2310
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 2863
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5496

