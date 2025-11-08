В сухой порт Ирана прибыл первый грузовой поезд из России

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Априн недалеко от Тегерана, сообщили в торговом представительстве РФ в Иране.

«Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по международному транспортному коридору «Север – Юг», – уточнили в торгпредстве.

Поезд из 62 40-футовых контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора. Транзит занял 13 дней. Маршрут пролегал по территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Перевозка стала частью программы «РЖД Логистики» по развитию комплексных логистических решений на базе коридора «Север – Юг».