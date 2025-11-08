USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

В сухой порт Ирана прибыл первый грузовой поезд из России

19:58 985

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Априн недалеко от Тегерана, сообщили в торговом представительстве РФ в Иране.

«Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по международному транспортному коридору «Север – Юг», – уточнили в торгпредстве. 

Поезд из 62 40-футовых контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора. Транзит занял 13 дней. Маршрут пролегал по территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Перевозка стала частью программы «РЖД Логистики» по развитию комплексных логистических решений на базе коридора «Север – Юг».

Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; обновлено 21:27
21:27 2703
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму видео; обновлено 21:24
21:24 7131
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 457
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
19:50 629
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
18:30 2572
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 14267
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 1671
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 4759
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 2310
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 2863
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5496

ЭТО ВАЖНО

Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; обновлено 21:27
21:27 2703
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму видео; обновлено 21:24
21:24 7131
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 457
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
19:50 629
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
18:30 2572
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 14267
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 1671
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 4759
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 2310
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 2863
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5496
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться