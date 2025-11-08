Власти Нигерии требуют извинений от Трампа

Об этом заявил заместитель председателя нигерийского сената Барау Джибрин, передает газета Vanguard.

«Мы считаем, что он должен понять это, а затем отказаться от своего заявления и извиниться перед Нигерией», — сказал он.

На прошлой неделе Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Президент США предупредил, что, если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».