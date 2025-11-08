USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Власти Нигерии требуют извинений от Трампа

20:10 648

Президент США Дональд Трамп должен извиниться за свои слова о возможном вторжении в Нигерию.

Об этом заявил заместитель председателя нигерийского сената Барау Джибрин, передает газета Vanguard.

«Мы считаем, что он должен понять это, а затем отказаться от своего заявления и извиниться перед Нигерией», — сказал он.

На прошлой неделе Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Президент США предупредил, что, если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; обновлено 21:27
21:27 2705
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму видео; обновлено 21:24
21:24 7132
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 459
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
19:50 630
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
18:30 2573
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 14271
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 1673
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 4761
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 2311
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 2864
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5497

