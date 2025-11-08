Вице-президент Болгарии встала на защиту НПЗ «Лукойл»

Правительство Болгарии должно гарантировать полноценную работу нефтеперерабатывающего завода «Лукойл нефтохим Бургас». Об этом заявила вице-президент страны Илияна Йотова, комментируя сложности, с которыми компания столкнулась после введения американских санкций, сообщает пресс-служба вице-президента.

«В случае потери НПЗ в Бургасе Болгария окажется в исключительно трудной ситуации. Завод — структурно-определяющее предприятие, имеющее важное значение не только для страны, но и для всего региона. На заводе работают тысячи людей. Необходимо обеспечить безопасность поставок и возможность для переработки и производства нефтяных продуктов», — подчеркнула Йотова.

Она отметила, что правительство потеряло время и не смогло оперативно отреагировать на ситуацию. По ее словам, теперь предстоит увидеть, как заработают рекордно быстро принятые изменения в законодательство, расширившие полномочия особого торгового управляющего.

«Почему была необходима такая скорость при том, что для подобного решения требовался не только парламентарный, но и национальный консенсус?» — добавила Йотова.

В пятницу депутаты болгарского парламента во втором, окончательном чтении приняли поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, фактически введя внешнее управление над находящимися в республике активами компании "Лукойл". Одобренный правящим большинством законопроект предусматривает введение на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас" поста особого торгового управляющего, с момента назначения которого нынешнее руководство предприятия и акционеры компании лишаются права принимать решения, распоряжаться акциями и денежными средствами. При этом административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат административному и судебному контролю. Он в том числе имеет право на продажу предприятия.

Принятый законопроект вступит в силу после подписи президента и официальной публикации. Американские санкции в отношении "Лукойла" вступят в силу с 21 ноября.