Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Вице-президент Болгарии встала на защиту НПЗ «Лукойл»

Правительство Болгарии должно гарантировать полноценную работу нефтеперерабатывающего завода «Лукойл нефтохим Бургас». Об этом заявила вице-президент страны Илияна Йотова, комментируя сложности, с которыми компания столкнулась после введения американских санкций, сообщает пресс-служба вице-президента.

«В случае потери НПЗ в Бургасе Болгария окажется в исключительно трудной ситуации. Завод — структурно-определяющее предприятие, имеющее важное значение не только для страны, но и для всего региона. На заводе работают тысячи людей. Необходимо обеспечить безопасность поставок и возможность для переработки и производства нефтяных продуктов», — подчеркнула Йотова.

Она отметила, что правительство потеряло время и не смогло оперативно отреагировать на ситуацию. По ее словам, теперь предстоит увидеть, как заработают рекордно быстро принятые изменения в законодательство, расширившие полномочия особого торгового управляющего.

«Почему была необходима такая скорость при том, что для подобного решения требовался не только парламентарный, но и национальный консенсус?» — добавила Йотова.

В пятницу депутаты болгарского парламента во втором, окончательном чтении приняли поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, фактически введя внешнее управление над находящимися в республике активами компании "Лукойл". Одобренный правящим большинством законопроект предусматривает введение на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас" поста особого торгового управляющего, с момента назначения которого нынешнее руководство предприятия и акционеры компании лишаются права принимать решения, распоряжаться акциями и денежными средствами. При этом административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат административному и судебному контролю. Он в том числе имеет право на продажу предприятия.

Принятый законопроект вступит в силу после подписи президента и официальной публикации. Американские санкции в отношении "Лукойла" вступят в силу с 21 ноября.

Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; обновлено 21:27
21:27 2706
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму видео; обновлено 21:24
21:24 7134
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 461
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
19:50 631
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
18:30 2575
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 14271
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 1674
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 4764
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 2311
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 2865
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5497
