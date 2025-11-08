Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»

Министерство внутренних дел подконтрольного хуситам правительства Йемена сообщило о задержании участников «шпионской сети», которая, по данным ведомства, была связана с США, Израилем и Саудовской Аравией. Также отмечается, что ликвидирован их операционный центр.

«В результате многоэтапной операции была выявлена и нейтрализована агентурная сеть, координируемая совместным оперативным центром ЦРУ, израильского «Моссада» и Службы общей разведки Саудовской Аравии. Их штаб-квартира находится на территории Саудовской Аравии», — говорится в заявлении йеменского ведомства.

По информации министерства, сеть действовала через многочисленные ячейки, получая приказы из единого координационного центра.

Отмечается, что целью деятельности этой структуры было выявление объектов военной и оборонной инфраструктуры, а также предприятий по производству ракет и беспилотников на территории Йемена.