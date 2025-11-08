USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

В Париже трех девушек задержали по подозрению в подготовке теракта

20:57

В Париже задержали и предъявили обвинения трем молодым женщинам по подозрению в подготовке терактов.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах передают некоторые СМИ, в том числе BFMTV.

Расследование по делу начали в национальной антитеррористической прокуратуре еще 10 октября по возможным фактам участия в преступной террористической группе и подготовки нападения на людей.

Подозреваемыми являются трое девушек в возрасте около 20 лет. Источники называют этот случай первым подобным делом за много лет.

О мотивах планирования теракта не сообщается, однако в интервью AFP в субботу прокурор национальной антитеррористической прокуратуры Оливье Кристьен заявил, что джихадистская угроза для Франции является "самой большой и по масштабам, и по уровню готовности перейти к действиям" и растет в течение последних трех лет.

Ранее на этой неделе во Франции, на острове Олерон произошел наезд на прохожих, который сначала расценивали как вероятный исламистский теракт. Впоследствии выяснилось, что за рулем авто был француз под воздействием наркотиков.

Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
21:27
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму
21:24
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 462
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
19:50
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
18:30
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
16:12
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 1674
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
17:28
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
08:02

