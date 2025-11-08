Лавров: Поручение Путина по ядерным испытаниям находится в работе

Поручение президента России Владимира Путина о подготовке предложений по целесообразности начала ядерных испытаний находится в работе. Об этом 8 ноября сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Что касается поручения президента Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе», — заявил глава российского МИД.

Лавров также отметил, что Москва пока не получила по дипломатическим каналам разъяснений от Вашингтона относительно слов президента Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

5 ноября Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и другим ведомствам России проанализировать заявления США о перспективах ядерных испытаний и представить Совету безопасности предложения по возможным ответным мерам.