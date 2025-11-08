USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Лавров: Поручение Путина по ядерным испытаниям находится в работе

21:08 193

Поручение президента России Владимира Путина о подготовке предложений по целесообразности начала ядерных испытаний находится в работе. Об этом 8 ноября сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Что касается поручения президента Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе», — заявил глава российского МИД.

Лавров также отметил, что Москва пока не получила по дипломатическим каналам разъяснений от Вашингтона относительно слов президента Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

5 ноября Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и другим ведомствам России проанализировать заявления США о перспективах ядерных испытаний и представить Совету безопасности предложения по возможным ответным мерам.

Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; обновлено 21:27
21:27 2708
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму видео; обновлено 21:24
21:24 7139
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 464
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
19:50 631
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
18:30 2576
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 14272
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 1675
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 4766
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 2313
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 2866
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5498

ЭТО ВАЖНО

Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; обновлено 21:27
21:27 2708
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму
«Ноль генерации»: Киев погрузился во тьму видео; обновлено 21:24
21:24 7139
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 464
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
19:50 631
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
18:30 2576
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 14272
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 1675
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 4766
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 2313
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 2866
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном
Символизм с политическим смыслом. После Казахстана – Азербайджан с Узбекистаном наш комментарий; все еще актуально
08:02 5498
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться