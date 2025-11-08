USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Во Флориде уличный гонщик въехал в толпу людей

21:59 615

В Тампе в американском штате Флорида при наезде автомобиля на пешеходов погибли не менее четырех человек, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные местной полиции.

Согласно информации, водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в здание.

"Трое пострадавших скончались на месте, а четвертый - в больнице. Один пострадавший находится в критическом состоянии, а еще восемь - в стабильном, они проходят лечение в других больницах", - сообщили в полиции.

Уточняется, что еще двоим была оказана помощь на месте в связи с незначительными травмами.

По данным полиции, 22-летний водитель автомобиля Сайлас Сэмпсон был задержан на месте аварии. Сообщается, что он ранее был замечен во время уличных гонок в Тампе.

В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk ФОТО
19:30 4633
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 3580
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; фото, обновлено 21:27
21:27 3651
Киев погрузился во тьму
Киев погрузился во тьму видео; обновлено 21:24
21:24 9888
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 1102
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
19:50 1044
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
18:30 3484
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 15197
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 2442
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 6113
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 2918

