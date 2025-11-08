Во Флориде уличный гонщик въехал в толпу людей

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные местной полиции.

В Тампе в американском штате Флорида при наезде автомобиля на пешеходов погибли не менее четырех человек, еще 11 получили ранения.

Согласно информации, водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в здание.

"Трое пострадавших скончались на месте, а четвертый - в больнице. Один пострадавший находится в критическом состоянии, а еще восемь - в стабильном, они проходят лечение в других больницах", - сообщили в полиции.

Уточняется, что еще двоим была оказана помощь на месте в связи с незначительными травмами.

По данным полиции, 22-летний водитель автомобиля Сайлас Сэмпсон был задержан на месте аварии. Сообщается, что он ранее был замечен во время уличных гонок в Тампе.