Турция разморозила активы президента Сирии

Турция отменила решение о заморозке активов президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба, принятое в 2013 году.

Постановление президента Турции по этому вопросу вступило в силу.

В документе уточняется, что положения, касающиеся лиц по имени Абу Мохаммед аль-Джавлани (Колани) и Анас Хасан Хаттаб, ранее включенных в список физических лиц, чьи активы подлежали заморозке в связи с причастностью к организациям ИГИЛ и «Аль-Каида», отменены.

Таким образом, действие решения правительства от 30 сентября 2013 года о блокировке активов, находящихся во владении лиц и организаций, упомянутых в резолюциях Совета Безопасности ООН, прекращено в отношении указанных граждан.

Ранее Совбез ООН исключил аш-Шараа и Хаттаба из санкционных списков всемирной организации. Соответствующая резолюция был подготовлена Соединенными Штатами.