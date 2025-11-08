USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Турция разморозила активы президента Сирии

22:19 685

Турция отменила решение о заморозке активов президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба, принятое в 2013 году.

Постановление президента Турции по этому вопросу вступило в силу.

В документе уточняется, что положения, касающиеся лиц по имени Абу Мохаммед аль-Джавлани (Колани) и Анас Хасан Хаттаб, ранее включенных в список физических лиц, чьи активы подлежали заморозке в связи с причастностью к организациям ИГИЛ и «Аль-Каида», отменены.

Таким образом, действие решения правительства от 30 сентября 2013 года о блокировке активов, находящихся во владении лиц и организаций, упомянутых в резолюциях Совета Безопасности ООН, прекращено в отношении указанных граждан.

Ранее Совбез ООН исключил аш-Шараа и Хаттаба из санкционных списков всемирной организации. Соответствующая резолюция был подготовлена Соединенными Штатами.

В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk ФОТО
19:30 4636
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 3580
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; фото, обновлено 21:27
21:27 3651
Киев погрузился во тьму
Киев погрузился во тьму видео; обновлено 21:24
21:24 9891
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 1102
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
19:50 1044
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
18:30 3485
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 15197
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 2442
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 6114
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 2918

