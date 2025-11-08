USD 1.7000
Дом детства Трампа выставили на продажу

Дом в Квинсе, штат Нью-Йорк, где американский президент Дональд Трамп провел свои первые четыре года жизни, выставлен на продажу, пишет The New York Times.

Дом в тюдоровском стиле в районе Jamaica Estates, примерно в 23 км от Манхэттена, построил отец будущего президента Фред Трамп в 1940 году. Когда Дональду Трампу исполнилось четыре года, семья переехала в другой дом, расположенный неподалеку.

Архитектурный тюдоровский стиль возник в Англии в эпоху правления династии Тюдоров, на пересечении XV и XVI веков. Объединяет элементы готики и ренессанса, характеризуется в том числе использованием кирпича и дерева в строительстве, крутыми скатными крышами со множеством гребней и декоративными дымоходами.

В доме пять спален, его площадь составляет примерно 232,3 кв. м, плюс подвал площадью около 93 кв. м. Он несколько раз менял владельцев. В 2008-м его продали за $782,5 тыс., в 2016-м — за $1,4 млн, в 2017-м — за $2,14 млн.

Последний владелец сдавал дом в аренду, и здание пришло в упадок. В 2025 году его купил девелопер Томми Лин за $835 тыс. «В доме не было ни воды, ни электричества. Он был непригодным для жилья», — сказал Лин и добавил, что из-за прорыва трубы подвал здания покрылся плесенью, она была и на крыше.

Лин провел капитальный ремонт и вложил в него около $500 тыс. Так, общая сумма инвестиций превысила $1,3 млн. Теперь Лин выставляет дом на продажу за $2,3 млн. «Я думал, что заработаю $100 тыс. Я не думал, что заработаю на этом миллионы долларов», — сказал он.

Средняя цена на дом в районе Jamaica Estates составляет около $1,5 млн.

