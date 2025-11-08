USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Мигрантов хотят содержать на складах

22:47 367

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность приобрести крупные склады и использовать их для содержания нелегальных мигрантов перед депортацией. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Министерстве внутренней безопасности.

По их сведениям, речь идет о складах, спроектированных для компаний вроде онлайн-ретейлера Amazon. Площадь таких помещений в среднем в два раза больше нынешних центров для содержания мигрантов, это позволит американским властям задерживать и содержать под стражей значительно больше нелегалов. Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) интересуется складами на юге страны вблизи аэропортов, откуда чаще всего высылают мигрантов.

6 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что рекордное число мигрантов - около 66 тыс. человек - содержатся в учреждениях ICE. Предыдущий максимум был зафиксирован во время первого срока Трампа, он составлял 56 тыс. человек. По словам неназванного представителя ICE, сейчас учреждения ведомства рассчитаны на 70 тыс. человек.

Ранее Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk ФОТО
19:30 4639
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 3581
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; фото, обновлено 21:27
21:27 3653
Киев погрузился во тьму
Киев погрузился во тьму видео; обновлено 21:24
21:24 9896
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 1103
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
19:50 1044
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
18:30 3485
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 15197
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 2443
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 6115
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 2920

ЭТО ВАЖНО

В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk ФОТО
19:30 4639
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 3581
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; фото, обновлено 21:27
21:27 3653
Киев погрузился во тьму
Киев погрузился во тьму видео; обновлено 21:24
21:24 9896
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 1103
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
19:50 1044
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
18:30 3485
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 15197
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 2443
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 6115
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 2920
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться