Бельгия возрождает военную службу

Министерство обороны Бельгии разослало 149 тысячам 17-летних граждан персональные письма с предложением добровольно пройти военную службу и вступить в ряды армии. Об этом объявил глава ведомства Тео Франкен в соцсети X.

"Вчера было отправлено 149 тысяч писем. Всех 17-летних жителей страны призывают заинтересоваться службой в армии в целом и особенно добровольным военным годом", – говорится в публикации главы МО.

22 августа Франкен сообщил, что страна возрождает систему добровольной военной службы, чтобы подготовить граждан к возможным конфликтам высокой интенсивности. После отмены обязательного призыва в 1994 году в Бельгии сохранялась лишь возможность индивидуального добровольного поступления на службу. Она не была массовой и централизованной: любой желающий мог пройти подготовку, подписать контракт на определенный срок или стать резервистом. Эта схема лишь дополняла профессиональную армию и не предполагала ежегодного планового набора молодежи.