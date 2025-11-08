USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Бельгия возрождает военную службу

22:58 261

Министерство обороны Бельгии разослало 149 тысячам 17-летних граждан персональные письма с предложением добровольно пройти военную службу и вступить в ряды армии. Об этом объявил глава ведомства Тео Франкен в соцсети X.

"Вчера было отправлено 149 тысяч писем. Всех 17-летних жителей страны призывают заинтересоваться службой в армии в целом и особенно добровольным военным годом", – говорится в публикации главы МО.

22 августа Франкен сообщил, что страна возрождает систему добровольной военной службы, чтобы подготовить граждан к возможным конфликтам высокой интенсивности. После отмены обязательного призыва в 1994 году в Бельгии сохранялась лишь возможность индивидуального добровольного поступления на службу. Она не была массовой и централизованной: любой желающий мог пройти подготовку, подписать контракт на определенный срок или стать резервистом. Эта схема лишь дополняла профессиональную армию и не предполагала ежегодного планового набора молодежи.

В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk ФОТО
19:30 4641
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
16:56 3581
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; фото, обновлено 21:27
21:27 3653
Киев погрузился во тьму
Киев погрузился во тьму видео; обновлено 21:24
21:24 9896
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
20:43 1104
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
19:50 1044
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
18:30 3485
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
16:12 15197
Россия близка к захвату Покровска
Россия близка к захвату Покровска
19:18 2444
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень
17:28 6116
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
17:41 2920

