Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Китай работает над созданием эликсира долголетия

8 ноября 2025, 23:59 875

В Китае существует лаборатория Lonvi Biosciences, специализирующаяся на технологиях достижения долголетия, сообщает The New York Times (NYT).

Lonvi Biosciences — стартап в области медицины долголетия. Лаборатория находится в городе Шэньчжэнь на юге Китая. Компания разработала антивозрастные таблетки на основе соединения, содержащегося в экстракте виноградных косточек.

Методы компании основаны на исследованиях, опубликованных группой шанхайских ученых, обнаруживших, что процианидин C1 (PCC1) из виноградных косточек увеличивает продолжительность жизни мышей на 9,4% и на 64,2% продлевает их жизнь с момента начала лечения.

«Дожить до 150 лет определенно реально. Через несколько лет это станет реальностью», — сказал главный технический директор Лю Цинхуа.

Речь шла о беседе российского президента Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина на саммите ШОС — они говорили о способах продлить жизнь и трансплантации органов.

Беседа случайно была записана микрофонами в сентябре, утверждали Reuters, Bloomberg, ABC и Japan Times. По информации NYT, Си размышлял о том, что люди скоро могут жить до 150 лет, а Путин сказал, что трансплантация органов может позволить людям достичь «бессмертия». Государственное телевидение Китая (CCTV) позднее потребовало удалить видео.

«А, да-да, это он, по-моему, когда мы шли на парад, председатель [Китая] об этом говорил. Ну да, эту тему в свое время господин [Сильвио] Берлускони развивал активно. Ну да, современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня... а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — прокомментировал это Путин.

Виноградные косточки уже давно известны на Западе как полезный продукт, их масло в косметологии используют в том числе для омоложения кожи. Lonvi Biosciences утверждает, что в их препарате есть «изолированные молекулы, которые «убивают «зомби-клетки» — стареющие клетки, которые перестали делиться из-за повреждения или стресса, но не «самоустраняются» в организме естественным образом, вызывая в тканях воспаление.

«Это не просто еще одна таблетка. Это святой Грааль», — сказал исполнительный директор компании Ип Чжо.

Раньше бизнес в области долголетия в Китае считался близким к шарлатанству, пишет NYT. Однако инвестиции государства и частных компаний, а также рост интереса к нему как со стороны китайского руководства, так и со стороны общественности превратили его в законную и в отдельных случаях прибыльную отрасль медицины, отмечает газета.

«Никто в Китае раньше не говорил о долголетии, только богатые американцы. Теперь многие китайцы заинтересованы и имеют деньги, необходимые для продления своей жизни», — сказал соучредитель шанхайской компании Time Pie, также изучающей вопросы долголетия, Гань Юй.

В 2024 году средняя продолжительность жизни в Китае достигла 79 лет, что на пять лет выше, чем в среднем по миру, говорится в материале.

Путин в 2022 году заявил, что продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет к 2030 году, а затем превысить 80 лет. В сентябре 2025-го вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что медленно стареющий человек может потенциально дожить до 100 и 120 лет. Она отметила, что в ряде регионов России и мира в целом эти прогнозы являются реалистичными. А задача правительства в этом плане состоит в увеличении как продолжительности здоровой жизни, так и ожидаемой продолжительности жизни в целом.

В июне 2023 года министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался, что продолжительность жизни россиян составила 73,4 года.

