Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Сербия попросит США временно снять санкции с NIS

00:16 255

Белград планирует при поддержке российской стороны на следующей неделе направить Соединенным Штатам запрос о приостановке режима американских санкций против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Об этом сообщил президент республики Александар Вучич.

"Я ожидаю, что в понедельник или во вторник мы вместе с россиянами и теми, кого найдет российская сторона, направим письмо американскому правительству и посмотрим, согласятся ли они на месяц, два или три освободить нас от санкций, поскольку мы начали процесс смены руководства [компании]", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вучич тогда подчеркивал, что не возлагает ответственность на Россию и рассчитывает на совместное решение вопроса. Впоследствии он сообщил, что после американских мер NIS фактически оказалась под рестрикциями и со стороны Европейского союза.

Киев погрузился во тьму
Киев погрузился во тьму видео; обновлено 00:59
00:59 11648
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень; все еще актуально
8 ноября 2025, 17:28 6910
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk ФОТО
8 ноября 2025, 19:30 5793
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
8 ноября 2025, 16:56 3996
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; фото, обновлено 21:27
8 ноября 2025, 21:27 4086
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
8 ноября 2025, 20:43 1476
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
8 ноября 2025, 19:50 1247
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30 4032
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
8 ноября 2025, 16:12 15744
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41 3915
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
8 ноября 2025, 17:41 3207

