ЕС обеспокоен израильскими ударами по Ливану

Европейский союз выразил обеспокоенность израильскими авиаударами по позициям «Хезболлы» в Ливане и призвал стороны соблюдать режим прекращения огня.

«Все стороны должны избегать шагов, которые могут привести к новой эскалации, и сосредоточиться на сохранении режима прекращения огня и достигнутого на данный момент прогресса», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Анвар аль-Ануни.

Он также призвал ливанские силы, включая «Хезболлу», воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации.