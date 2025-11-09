USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

ЕС обеспокоен израильскими ударами по Ливану

00:27 212

Европейский союз выразил обеспокоенность израильскими авиаударами по позициям «Хезболлы» в Ливане и призвал стороны соблюдать режим прекращения огня.

«Все стороны должны избегать шагов, которые могут привести к новой эскалации, и сосредоточиться на сохранении режима прекращения огня и достигнутого на данный момент прогресса», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Анвар аль-Ануни.

Он также призвал ливанские силы, включая «Хезболлу», воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации.

Киев погрузился во тьму
Киев погрузился во тьму видео; обновлено 00:59
00:59 11650
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень; все еще актуально
8 ноября 2025, 17:28 6911
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk ФОТО
8 ноября 2025, 19:30 5795
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
8 ноября 2025, 16:56 3996
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; фото, обновлено 21:27
8 ноября 2025, 21:27 4087
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
8 ноября 2025, 20:43 1476
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
8 ноября 2025, 19:50 1247
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30 4033
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку ОБНОВЛЕНО 16:12; фото; видео
8 ноября 2025, 16:12 15744
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41 3916
Норвегия приходит на помощь Украине
Норвегия приходит на помощь Украине
8 ноября 2025, 17:41 3207

