USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Белый дом опроверг заявление Будапешта

01:35 590

Белый дом настаивает на том, что вашингтонская администрация предоставила Венгрии освобождение от санкций на поставки нефти и газа из России только на один год, а не бессрочно, как заявил Будапешт. Об этом сообщило агентство Reuters.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее подчеркнул, что страна "получила бессрочное освобождение от санкций". Он напомнил, что премьер-министр Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп договорились об этом на встрече, состоявшейся в Белом доме 7 ноября.

"Однако сотрудник Белого дома в электронном письме Reuters в субботу повторил, что исключение действует один год", - отмечается в материале агентства.

7 ноября вечером Орбан сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом, что США предоставят Венгрии бессрочное исключение из санкций, которые могли бы послужить препятствием для поставок нефти по трубопроводу "Дружба" и газа по трубопроводу "Турецкий поток". Как уточнялось, премьеру удалось убедить американского лидера в необходимости принять такое решение, поскольку Венгрия пока не может обойтись без российских энергоносителей.

Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 1325
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30 4267
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41 5011
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
8 ноября 2025, 07:26 4443
Киев и Харьков погрузились во тьму
Киев и Харьков погрузились во тьму видео; обновлено 00:59
00:59 12428
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень; все еще актуально
8 ноября 2025, 17:28 7221
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk ФОТО
8 ноября 2025, 19:30 6273
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
8 ноября 2025, 16:56 4163
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; фото, обновлено 21:27
8 ноября 2025, 21:27 4251
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
8 ноября 2025, 20:43 1637
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
8 ноября 2025, 19:50 1338

ЭТО ВАЖНО

Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 1325
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30 4267
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41 5011
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
8 ноября 2025, 07:26 4443
Киев и Харьков погрузились во тьму
Киев и Харьков погрузились во тьму видео; обновлено 00:59
00:59 12428
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень; все еще актуально
8 ноября 2025, 17:28 7221
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk ФОТО
8 ноября 2025, 19:30 6273
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
8 ноября 2025, 16:56 4163
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025
Хидаят Гейдаров завоевал для Азербайджана первое золото Исламиады-2025 8 медалей уже есть; фото, обновлено 21:27
8 ноября 2025, 21:27 4251
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
Хуситы раскрыли шпионские ячейки ЦРУ и «Моссада»
8 ноября 2025, 20:43 1637
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании
Сельджан и Магсуд Махсудовы стали призерами чемпионата мира в Испании ФОТО
8 ноября 2025, 19:50 1338
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться