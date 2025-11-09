Вертолет летит без пилота

То, что ещё недавно считалось лабораторным экспериментом, сегодня становится реальностью: впервые в истории солдат армии США без лётных навыков самостоятельно управлял автономным вертолётом Lockheed Martin Blackhawk, выполнив с помощью планшета - всего после часа обучения - боевую миссию. Компания Lockheed Martin и её дочерняя компания Sikorsky представили миру вертолет Blackhawk OPV (Optionally Piloted Vehicle), способный летать без пилота, но при необходимости допускающий ручное управление. Сердцем системы стала технология MATRIX, которая превращает сложнейший авиационный комплекс в управляемый интерфейс, доступный даже рядовому бойцу.

Испытания прошли во время учений Northern Strike в августе, где вертолет Blackhawk продемонстрировал способности автономного планирования маршрута, десантирования и медицинской эвакуации. Всё управление осуществлялось с обычного мобильного планшета. Эксперимент начался с логистической миссии: сержант Национальной гвардии США, не являющийся пилотом, вначале спланировал полёт и отправил груз к цели на расстояние 70 морских миль, а затем выполнил серию точечных десантирований — и всё это без вмешательства инженеров или лётчиков-испытателей. Blackhawk действовал автономно, анализируя обстановку, корректируя курс и выполняя задачу в режиме реального времени. Следующий этап включал перевозку резервуара с водой весом около 1300 килограммов. Вертолёт зависал на месте, удерживая устойчивость, пока солдаты крепили груз. MATRIX доказала, что способна выполнять точные операции снабжения даже в нестабильных условиях — без участия человека в кабине.