Вертолет летит без пилота

То, что ещё недавно считалось лабораторным экспериментом, сегодня становится реальностью: впервые в истории солдат армии США без лётных навыков самостоятельно управлял автономным вертолётом Lockheed Martin Blackhawk, выполнив с помощью планшета - всего после часа обучения - боевую миссию.
Компания Lockheed Martin и её дочерняя компания Sikorsky представили миру вертолет Blackhawk OPV (Optionally Piloted Vehicle), способный летать без пилота, но при необходимости допускающий ручное управление. Сердцем системы стала технология MATRIX, которая превращает сложнейший авиационный комплекс в управляемый интерфейс, доступный даже рядовому бойцу.
Испытания прошли во время учений Northern Strike в августе, где вертолет Blackhawk продемонстрировал способности автономного планирования маршрута, десантирования и медицинской эвакуации. Всё управление осуществлялось с обычного мобильного планшета.
Эксперимент начался с логистической миссии: сержант Национальной гвардии США, не являющийся пилотом, вначале спланировал полёт и отправил груз к цели на расстояние 70 морских миль, а затем выполнил серию точечных десантирований — и всё это без вмешательства инженеров или лётчиков-испытателей. Blackhawk действовал автономно, анализируя обстановку, корректируя курс и выполняя задачу в режиме реального времени.
Следующий этап включал перевозку резервуара с водой весом около 1300 килограммов. Вертолёт зависал на месте, удерживая устойчивость, пока солдаты крепили груз. MATRIX доказала, что способна выполнять точные операции снабжения даже в нестабильных условиях — без участия человека в кабине.
Третье упражнение стало, пожалуй, самым впечатляющим: Blackhawk самостоятельно перевёз шесть ракетных установок HIMARS и затем выполнил медицинскую эвакуацию, включая пересадку «раненого» между вертолётами в условиях ограниченной видимости. Это был первый случай, когда военный, не имеющий лётной подготовки, руководил воздушной операцией такого уровня.
Технология MATRIX даёт солдатам возможность управлять передовыми авиационными системами, минимизируя риск для жизни. Она открывает перспективы автономных миссий в зоне боевых действий — от снабжения до эвакуации — где пилотируемые полёты слишком опасны или даже невозможны.
Компании DARPA и Lockheed Martin видят в этом шаг к полной интеграции искусственного интеллекта в военные операции. Автономные вертолёты смогут действовать в составе смешанных подразделений, взаимодействовать с дронами и выполнять миссии в полностью автоматическом режиме.
Главный символ произошедшего — не сам вертолет Blackhawk, а тот факт, что им управлял человек без лётного опыта. Всего час инструктажа — и сержант превратился в оператора высокотехнологического летательного аппарата, способного заменить целый экипаж. Это радикально меняет представление о том, кто может управлять боевой техникой и как выглядит поле боя XXI века.
Учения Northern Strike стали не просто испытанием новой машины — это демонстрация смены парадигмы. Авиация переходит из ведения элиты-пилотов в руки любого солдата, а военная логистика и эвакуация становятся задачей для алгоритмов.
Таким образом, беспилотный вертолёт Lockheed Martin-Sikorsky превратился в символ новой эпохи, в которой не человек подчиняет машину, а машина защищает человека.