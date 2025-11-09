USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!

Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!

наш комментарий
Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
03:07

Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на военном параде в Баку, недвусмысленно указал на возрастающую роль Турции в мировых процессах. Что не преминул подтвердить ранее в своем выступлении на этом же параде турецкий лидер Эрдоган.

Да, в Баку Эрдоган подтвердил устоявшуюся оценку: Турция перестала скрывать свои амбиции и возвращает статус одной из ведущих держав, опираясь не на военно-политические союзы, а на собственную технологическую мощь.

Последние заявления турецкого министра промышленности и технологий Мехмета Фатиха Качыра, прозвучавшие на парламентских слушаниях по бюджету, обозначили курс, вызывающий тревогу у соседей Турции и интерес у военных наблюдателей: Эрдоган строит армию XXI века — с баллистическими ракетами, боевыми лазерами, стелс-истребителями и беспилотными флотилиями.

Ключевая цель Анкары — добиться полного технологического суверенитета и превосходства. Принцип, о котором сам президент Эрдоган говорит уже не первый год, воплощается в конкретных программах.

«Местное производство охватывает всё — воздух, сушу, море и космос, - заявил Качыр, представляя обновлённую стратегию. - Мы доведём уровень сдерживания до максимума».

Эти слова прозвучали на фоне напряжённой региональной обстановки — обострения в Сирии, противостояния Израиля и Ирана, и постепенного снижения американского влияния на Ближнем Востоке.

Центральное место в новом турецком арсенале занимает ракета TAYFUN — первый баллистический комплекс национальной разработки, дальность которого, по данным министра, увеличена в четыре раза — с 500 до 2 тысяч километров. Это не просто успех инженеров, а открытая демонстрация амбиций. Такой радиус практически охватывает почти весь Восточный Средиземноморский регион — от Афин до Иерусалима и от Багдада до Каира. Для союзников же Турции по НАТО это тревожный сигнал: Анкара создаёт ракетную систему стратегического класса, не зависящую ни от США, ни от Германии.

Следом идёт программа KAAN — новейший турецкий истребитель 5-го поколения. Этот самолёт должен заменить американские F-16, поставки которых США заморозили после 2019 года. На что Турция ответила зеркально, начав создавать свой самолёт, свои ракеты и свои двигатели. KAAN интегрирует боеприпасы турецкого производства, включая ракеты «воздух-воздух» GÖKHAN с прямоточным двигателем, способные поражать цели на дальностях, сравнимых с американскими AIM-260.

Особое внимание уделяется беспилотным системам. Успех семейства Bayraktar вывел Турцию в число мировых лидеров в области ударных дронов. Теперь же речь идёт о следующем этапе — автономных платформенных сетях. ВВС Турции получают KIZILELMA — реактивный беспилотник-истребитель, способный действовать в координации с пилотируемыми истребителями KAAN. На море внедряется беспилотная платформа SANCAR, а турбореактивные двигатели TEI уже устанавливаются на новые модификации Bayraktar TB3. Всё это в совокупности делает турецкую армию всё более независимой от импортных технологий, особенно американских и европейских.

Не менее масштабна модернизация, осуществляемая Турцией на земле и море. На финальной стадии поставок находятся танки Altay, собранные на турецких предприятиях с участием южнокорейских технологий. О чем недавно подробно писал haqqin.az.

Морской компонент усиливают корветы MİLGEM, часть из которых уже вошла в состав ВМС, а в лабораториях Анкары прошли испытания высокоэнергетической лазерной системы, способной ослеплять цели на дистанции от 5 километров и поражать движущиеся объекты в радиусе полутора километров. Для ближневосточных армий, привыкших к классическим артиллерийским дуэлям, это технологический скачок, принципиально меняющий логику поля боя.

Следует отметить, Турция превращает свою оборонную промышленность в фундамент национальной экономики. По данным Министерства промышленности, доля экспорта оборонной продукции уже превысила 5 миллиардов долларов в год, а к 2030-му может достигнуть 10 миллиардов. Анкара продвигает свои системы в Пакистан, Катар, Азербайджан, страны Центральной Азии и даже в Восточную Европу. С каждым новым контрактом растёт политический вес Турции и уменьшается её зависимость от западных военных поставщиков.

Судя по выводам западных аналитиков, президент Эрдоган строит систему, способную выдержать любой сценарий — от локального конфликта в Сирии до возможного столкновения в регионе Восточного Средиземноморья. Турция больше не позиционирует себя только как южный фланг НАТО, она создаёт собственную архитектуру безопасности, в которой главным принципом является автономия.

На этом фоне регион реагирует по-разному. В Израиле и Египте внимательно следят за тем, как Турция превращается в ракетную державу с амбициями на лидерство в исламском мире. В Иране царит настороженность, поскольку Анкара выходит на те же дальности поражения баллистическими ракетами, что и иранская программа «Саджиль». Ну, а в арабских столицах — смесь восхищения и беспокойства: Турция становится примером того, как средняя по размерам страна на глазах превращается в технологическую державу.

Всё это укладывается в стратегию, которую Реджеп Тайип Эрдоган обозначил ещё несколько лет назад на фестивале «Технофест» - «Независимость во всех сферах — в воздухе, на суше, на море и в космосе». Для Эрдогана суверенитет в технологиях — это новая форма суверенитета политического. И если когда-то Турция была зависима от чужих решений, то сегодня она сама проектирует и вооружает свое будущее.

Ближний Восток привык к тому, что новые силы, как правило, приходят в регион извне. Теперь же источник силы появился внутри региона, и имя ему — Турция.

Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде» объектив haqqin.az
03:40 331
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии Его выпустили впервые за 78 дней; фото
03:26 733
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном
02:31 921
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk все еще актуально
8 ноября 2025, 19:30 6492
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 1909
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30 4392
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41 5474
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
8 ноября 2025, 07:26 4524
Киев и Харьков погрузились во тьму
Киев и Харьков погрузились во тьму видео; обновлено 00:59
00:59 12745
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень; все еще актуально
8 ноября 2025, 17:28 7382
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
8 ноября 2025, 16:56 4242

ЭТО ВАЖНО

