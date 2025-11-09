Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!

Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на военном параде в Баку, недвусмысленно указал на возрастающую роль Турции в мировых процессах. Что не преминул подтвердить ранее в своем выступлении на этом же параде турецкий лидер Эрдоган. Да, в Баку Эрдоган подтвердил устоявшуюся оценку: Турция перестала скрывать свои амбиции и возвращает статус одной из ведущих держав, опираясь не на военно-политические союзы, а на собственную технологическую мощь. Последние заявления турецкого министра промышленности и технологий Мехмета Фатиха Качыра, прозвучавшие на парламентских слушаниях по бюджету, обозначили курс, вызывающий тревогу у соседей Турции и интерес у военных наблюдателей: Эрдоган строит армию XXI века — с баллистическими ракетами, боевыми лазерами, стелс-истребителями и беспилотными флотилиями.

Ключевая цель Анкары — добиться полного технологического суверенитета и превосходства. Принцип, о котором сам президент Эрдоган говорит уже не первый год, воплощается в конкретных программах. «Местное производство охватывает всё — воздух, сушу, море и космос, - заявил Качыр, представляя обновлённую стратегию. - Мы доведём уровень сдерживания до максимума». Эти слова прозвучали на фоне напряжённой региональной обстановки — обострения в Сирии, противостояния Израиля и Ирана, и постепенного снижения американского влияния на Ближнем Востоке. Центральное место в новом турецком арсенале занимает ракета TAYFUN — первый баллистический комплекс национальной разработки, дальность которого, по данным министра, увеличена в четыре раза — с 500 до 2 тысяч километров. Это не просто успех инженеров, а открытая демонстрация амбиций. Такой радиус практически охватывает почти весь Восточный Средиземноморский регион — от Афин до Иерусалима и от Багдада до Каира. Для союзников же Турции по НАТО это тревожный сигнал: Анкара создаёт ракетную систему стратегического класса, не зависящую ни от США, ни от Германии.

Следом идёт программа KAAN — новейший турецкий истребитель 5-го поколения. Этот самолёт должен заменить американские F-16, поставки которых США заморозили после 2019 года. На что Турция ответила зеркально, начав создавать свой самолёт, свои ракеты и свои двигатели. KAAN интегрирует боеприпасы турецкого производства, включая ракеты «воздух-воздух» GÖKHAN с прямоточным двигателем, способные поражать цели на дальностях, сравнимых с американскими AIM-260. Особое внимание уделяется беспилотным системам. Успех семейства Bayraktar вывел Турцию в число мировых лидеров в области ударных дронов. Теперь же речь идёт о следующем этапе — автономных платформенных сетях. ВВС Турции получают KIZILELMA — реактивный беспилотник-истребитель, способный действовать в координации с пилотируемыми истребителями KAAN. На море внедряется беспилотная платформа SANCAR, а турбореактивные двигатели TEI уже устанавливаются на новые модификации Bayraktar TB3. Всё это в совокупности делает турецкую армию всё более независимой от импортных технологий, особенно американских и европейских. Не менее масштабна модернизация, осуществляемая Турцией на земле и море. На финальной стадии поставок находятся танки Altay, собранные на турецких предприятиях с участием южнокорейских технологий. О чем недавно подробно писал haqqin.az.

Морской компонент усиливают корветы MİLGEM, часть из которых уже вошла в состав ВМС, а в лабораториях Анкары прошли испытания высокоэнергетической лазерной системы, способной ослеплять цели на дистанции от 5 километров и поражать движущиеся объекты в радиусе полутора километров. Для ближневосточных армий, привыкших к классическим артиллерийским дуэлям, это технологический скачок, принципиально меняющий логику поля боя. Следует отметить, Турция превращает свою оборонную промышленность в фундамент национальной экономики. По данным Министерства промышленности, доля экспорта оборонной продукции уже превысила 5 миллиардов долларов в год, а к 2030-му может достигнуть 10 миллиардов. Анкара продвигает свои системы в Пакистан, Катар, Азербайджан, страны Центральной Азии и даже в Восточную Европу. С каждым новым контрактом растёт политический вес Турции и уменьшается её зависимость от западных военных поставщиков. Судя по выводам западных аналитиков, президент Эрдоган строит систему, способную выдержать любой сценарий — от локального конфликта в Сирии до возможного столкновения в регионе Восточного Средиземноморья. Турция больше не позиционирует себя только как южный фланг НАТО, она создаёт собственную архитектуру безопасности, в которой главным принципом является автономия.