Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии

После очень долгого перерыва футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели вышел на поле в составе немецкого «Кайзерслаутерна».
В матче 2-й Бундеслиги его команда принимала «Герту». Главный тренер Торстен Либеркнехт впервые с 22 августа дал шанс Махиру. Он вышел на поле на 63-й минуте. Эмрели имел шанс забить, но в выгодной ситуации отправил мяч выше ворот. А на 78-й минуте азербайджанский форвард был заменен. Он получил травму и, хромая, при помощи представителей медицинского штаба «Кайзерслаутерна», покинул поле.
Махиру не удалось сдержать слез. Было обидно, что, получив шанс впервые за долгий период, он получил травму, которая, судя по всему, оказалась серьезной. 28-летний нападающий вряд ли сможет помочь сборной Азербайджана в предстоящих отборочных играх с Исландией и Францией.
Почему в «Кайзерслаутерне» Махир так долго не получал игрового времени? После 22 августа он даже не попадал в заявку. По слухам, Эмрели «мариновали» 78 дней из-за недовольства главного тренера. Тот якобы был возмущен тем, что, имея небольшую травму, Махир поехал в сборную Азербайджана. Сам Эмрели отмечал, что никакого конфликта с главным тренером у него нет.
«Кайзерслаутерн» проиграл «Герте» со счетом 0:1 и с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.