Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии

В матче 2-й Бундеслиги его команда принимала «Герту». Главный тренер Торстен Либеркнехт впервые с 22 августа дал шанс Махиру. Он вышел на поле на 63-й минуте. Эмрели имел шанс забить, но в выгодной ситуации отправил мяч выше ворот. А на 78-й минуте азербайджанский форвард был заменен. Он получил травму и, хромая, при помощи представителей медицинского штаба «Кайзерслаутерна», покинул поле.

После очень долгого перерыва футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели вышел на поле в составе немецкого «Кайзерслаутерна».

Махиру не удалось сдержать слез. Было обидно, что, получив шанс впервые за долгий период, он получил травму, которая, судя по всему, оказалась серьезной. 28-летний нападающий вряд ли сможет помочь сборной Азербайджана в предстоящих отборочных играх с Исландией и Францией.

Почему в «Кайзерслаутерне» Махир так долго не получал игрового времени? После 22 августа он даже не попадал в заявку. По слухам, Эмрели «мариновали» 78 дней из-за недовольства главного тренера. Тот якобы был возмущен тем, что, имея небольшую травму, Махир поехал в сборную Азербайджана. Сам Эмрели отмечал, что никакого конфликта с главным тренером у него нет.

«Кайзерслаутерн» проиграл «Герте» со счетом 0:1 и с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.