USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии

Его выпустили впервые за 78 дней; фото
Эльмир Алиев, отдел спорта
03:26 735

После очень долгого перерыва футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели вышел на поле в составе немецкого «Кайзерслаутерна».

В матче 2-й Бундеслиги его команда принимала «Герту». Главный тренер Торстен Либеркнехт впервые с 22 августа дал шанс Махиру. Он вышел на поле на 63-й минуте. Эмрели имел шанс забить, но в выгодной ситуации отправил мяч выше ворот. А на 78-й минуте азербайджанский форвард был заменен. Он получил травму и, хромая, при помощи представителей медицинского штаба «Кайзерслаутерна», покинул поле.

Махиру не удалось сдержать слез. Было обидно, что, получив шанс впервые за долгий период, он получил травму, которая, судя по всему, оказалась серьезной. 28-летний нападающий вряд ли сможет помочь сборной Азербайджана в предстоящих отборочных играх с Исландией и Францией.

Почему в «Кайзерслаутерне» Махир так долго не получал игрового времени? После 22 августа он даже не попадал в заявку. По слухам, Эмрели «мариновали» 78 дней из-за недовольства главного тренера. Тот якобы был возмущен тем, что, имея небольшую травму, Махир поехал в сборную Азербайджана. Сам Эмрели отмечал, что никакого конфликта с главным тренером у него нет. 

«Кайзерслаутерн» проиграл «Герте» со счетом 0:1 и с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.

Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде» объектив haqqin.az
03:40 331
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии Его выпустили впервые за 78 дней; фото
03:26 736
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном
02:31 921
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk все еще актуально
8 ноября 2025, 19:30 6494
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 1909
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30 4392
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41 5476
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
8 ноября 2025, 07:26 4524
Киев и Харьков погрузились во тьму
Киев и Харьков погрузились во тьму видео; обновлено 00:59
00:59 12745
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень; все еще актуально
8 ноября 2025, 17:28 7383
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
8 ноября 2025, 16:56 4242

ЭТО ВАЖНО

Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде» объектив haqqin.az
03:40 331
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии Его выпустили впервые за 78 дней; фото
03:26 736
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном
02:31 921
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk все еще актуально
8 ноября 2025, 19:30 6494
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 1909
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30 4392
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41 5476
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
8 ноября 2025, 07:26 4524
Киев и Харьков погрузились во тьму
Киев и Харьков погрузились во тьму видео; обновлено 00:59
00:59 12745
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень; все еще актуально
8 ноября 2025, 17:28 7383
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
8 ноября 2025, 16:56 4242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться