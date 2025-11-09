USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:40 331

Хан-Юнис (Газа). Очередь за продовольствием. После прекращения огня в Газу снова поступает гуманитарная помощь. Но в городе все еще царит продовольственный дефицит

Тавила (Судан). Беженцы из Эль-Фашира. В городе продолжаются массовые убийства

Париж (Франция). Мохаммед из Судана улегся на рельсы в станции метро «Сталинград», пока власти расчищают лагерь мигрантов

Днепр (Украина). В результате удара российского беспилотника по жилому дому погибли 4 человека, более 10 пострадали

Себу (Филиппины). Последствия тайфуна «Калмаэги». Тайфун унес жизни по меньшей мере 114 человек и почти 130 пропали без вести

Ла-Пас (Боливия). Родриго Пас (справа) принял присягу в качестве нового президента Боливии, положив конец 20 годам однопартийного правления

Лалитпур (Непал). Женщина идёт по подвесному мосту туманным утром

Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде» объектив haqqin.az
03:40 332
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии Его выпустили впервые за 78 дней; фото
03:26 738
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном
02:31 921
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk все еще актуально
8 ноября 2025, 19:30 6495
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 1911
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30 4392
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41 5476
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
8 ноября 2025, 07:26 4524
Киев и Харьков погрузились во тьму
Киев и Харьков погрузились во тьму видео; обновлено 00:59
00:59 12746
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень; все еще актуально
8 ноября 2025, 17:28 7383
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
8 ноября 2025, 16:56 4242

ЭТО ВАЖНО

Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде» объектив haqqin.az
03:40 332
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии Его выпустили впервые за 78 дней; фото
03:26 738
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном
02:31 921
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk все еще актуально
8 ноября 2025, 19:30 6495
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 1911
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30 4392
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41 5476
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана
Вот он, дух созидания: от Карабаха до Кыргызстана отцы и дети
8 ноября 2025, 07:26 4524
Киев и Харьков погрузились во тьму
Киев и Харьков погрузились во тьму видео; обновлено 00:59
00:59 12746
Расчлененка по-питерски в Эмиратах
Расчлененка по-питерски в Эмиратах тени исчезают в полдень; все еще актуально
8 ноября 2025, 17:28 7383
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
Экономист Ильхам Шабан: «Высокие доходы от нефти остались в прошлом»
8 ноября 2025, 16:56 4242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться