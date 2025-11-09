Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»

Хан-Юнис (Газа). Очередь за продовольствием. После прекращения огня в Газу снова поступает гуманитарная помощь. Но в городе все еще царит продовольственный дефицит
Тавила (Судан). Беженцы из Эль-Фашира. В городе продолжаются массовые убийства
Париж (Франция). Мохаммед из Судана улегся на рельсы в станции метро «Сталинград», пока власти расчищают лагерь мигрантов
Днепр (Украина). В результате удара российского беспилотника по жилому дому погибли 4 человека, более 10 пострадали
Себу (Филиппины). Последствия тайфуна «Калмаэги». Тайфун унес жизни по меньшей мере 114 человек и почти 130 пропали без вести
Ла-Пас (Боливия). Родриго Пас (справа) принял присягу в качестве нового президента Боливии, положив конец 20 годам однопартийного правления
Лалитпур (Непал). Женщина идёт по подвесному мосту туманным утром