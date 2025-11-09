Аш-Шараа прибыл в Вашингтон и сыграл в баскетбол

Перед приездом Вашингтон исключил аш-Шараа и министра внутренних дел Сирии Анаса Хасана Хаттаба из «списка террористов». На этой неделе Совет Безопасности ООН одобрил отмену санкций против президента Сирии по предложению США.

После прибытия в Соединенные Штаты Ахмед аш-Шараа опубликовал на своей странице в Instagram видео игры в баскетбол с главой Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом. «Немного тренировок на поле с адмиралом Брэдом Купером и генералом Кевином Ламбертом», — говорится в публикации.