Аш-Шараа прибыл в Вашингтон и сыграл в баскетбол

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон с официальным визитом, сообщает SANA.
В понедельник, 10 ноября, сирийский лидер встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.
Перед приездом Вашингтон исключил аш-Шараа и министра внутренних дел Сирии Анаса Хасана Хаттаба из «списка террористов». На этой неделе Совет Безопасности ООН одобрил отмену санкций против президента Сирии по предложению США.
После прибытия в Соединенные Штаты Ахмед аш-Шараа опубликовал на своей странице в Instagram видео игры в баскетбол с главой Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом. «Немного тренировок на поле с адмиралом Брэдом Купером и генералом Кевином Ламбертом», — говорится в публикации.
BBC отмечает, что приезд аш-Шараа в Вашингтон в прямом смысле слова исторический — ни один сирийский президент ранее не совершал официального визита в США. В последний раз высокопоставленный сирийский чиновник посещал Белый дом в декабре 1999 года. Тогда это был министр иностранных дел Сирии Фарук аш-Шараа, и он участвовал в мирных переговорах с Израилем.
Аш-Шараа пришел к власти в Сирии после падения режима Башара Асада. Последний вместе с семьей сбежал в Россию.