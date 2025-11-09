Алиевы поздравляют...

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своих официальных аккаунтах в социальных сетях поделились публикациями по случаю 9 Ноября – Дня Государственного флага.
В публикациях говорится: «9 ноября - День Государственного флага».
День Государственного флага учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 17 ноября 2009 года «Об учреждении Дня Государственного флага Азербайджанской Республики». В том же году 4 декабря Милли Меджлис утвердил 9 ноября как День Государственного флага.