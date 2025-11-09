USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Алиевы поздравляют...

09:16

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своих официальных аккаунтах в социальных сетях поделились публикациями по случаю 9 Ноября – Дня Государственного флага.

В публикациях говорится: «9 ноября - День Государственного флага».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @presidentaz

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

День Государственного флага учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 17 ноября 2009 года «Об учреждении Дня Государственного флага Азербайджанской Республики». В том же году 4 декабря Милли Меджлис утвердил 9 ноября как День Государственного флага.

«Приключения» турецкого судна в России
«Приключения» турецкого судна в России
11:42
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий
03:07
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
10:44
Аш-Шараа прибыл в Вашингтон и сыграл в баскетбол
Аш-Шараа прибыл в Вашингтон и сыграл в баскетбол добавлено видео
09:05
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде» объектив haqqin.az
03:40
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии Его выпустили впервые за 78 дней; фото
03:26
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном
02:31
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk все еще актуально
8 ноября 2025, 19:30
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41

