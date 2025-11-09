USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Вместо учебы военный завод

депутаты требуют от властей отчета
09:59 1690

Депутаты парламента Малави (страна на юго-востоке Африки) намерены потребовать от правительства страны официального отчета, как девушки из страны оказались наняты на производстве беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга» в России вместо работы в гостиницах и обучения в учебных заведениях. Об этом пишет Nyasa Times со ссылкой на источники в парламенте.

«Мы не можем молчать об этом, потому что речь идет о жизнях граждан. Тех, кто помогал им с переездом ради академических стипендий или возможностей трудоустройства, необходимо найти», — сказал изданию неназванный депутат.

Nyasa Times отмечает, что «программа «Алабуга Старт» оказалась под пристальным вниманием международного сообщества после многочисленных расследований, в которых говорилось, что сотни молодых африканских и азиатских женщин были привлечены в Россию обещаниями стипендий, но в конечном итоге были вынуждены собирать беспилотники «Шахед» в тяжелых заводских условиях… Посол Малави в РФ Джозеф Мпинганджира в прошлом месяце заявил СМИ, что его ведомство получило запросы на набор персонала, связанные с проектом «Алабуга».

Также издание пишет, что другие страны Африки, в частности, Ботсвана, Намибия и ЮАР, «начали поиск своих граждан, оказавшихся… в Алабуге, тесно сотрудничая с посольствами и Интерполом для содействия возможной репатриации».

РБК напоминает, что в августе Министерство по делам женщин при президенте ЮАР предостерегло граждан от принятия предложений о работе в России, рекламируемых в соцсетях. Речь шла о кампании по найму иностранок в возрасте от 18 до 22 лет в рамках программы «Алабуга Старт» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», которая подразумевает релокацию и трудоустройство в России. Глава отдела общественной дипломатии МИД Клейсон Моньела сообщал, что дипломаты помогли одной девушке из ЮАР вернуться домой после того, как она обратилась в посольство в Москве, «поняв, что обещанное не соответствует действительности».

Посольство России в ЮАР назвало «необоснованными» обвинения в «эксплуатации»: «Посольство не располагает информацией, за исключением распространенной некоторыми СМИ, о том, что иностранные граждане подвергаются принудительному труду, обманным путем принуждаются к каким-либо действиям или иным образом сталкиваются с нарушением своих прав в ходе реализации программы».

