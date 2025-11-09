Атака на российские города: в домах пропали свет и тепло

По его словам, на «одном из коммунальных объектов» возник пожар, который был ликвидирован. Однако в результате этого «принимались временные меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления», написал Гусев.

В ночь на 9 ноября над Воронежем было сбито несколько беспилотников, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Губернатор сообщил, что в части города было решено приостановить подачу электроэнергии. Других подробностей он не приводит.

В сводке российского Минобороны об атаке беспилотников на Воронежскую область не сообщалось. В отчете утверждается, что минувшей ночью в России сбили 44 беспилотника: 43 над Брянской областью и один над Ростовской.

Украинские мониторинговые каналы писали, что была атакована Воронежская ТЭЦ-1, на которой возник сильный пожар. Официального подтверждения этой информации нет.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода после ракетного обстрела украинцев, пишут российские СМИ. «По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода», — указал он в Telegram.