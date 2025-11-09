Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа

Одержавший победу на выборах мэра Нью-Йорка демократ Зохран Мамдани заявил, что полиция мегаполиса не будет сотрудничать со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).
«При мне полиция Нью-Йорка и дальше не будет оказывать содействие ICE, когда [ее агенты] будут пытаться терроризировать жителей всех пяти округов Нью-Йорка», - сказал он телеканалу Spectrum News.
Одержавший победу на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, выступая перед сторонниками, пообещал, что при нем мегаполис «останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом».
Сейчас город возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.
Президент США Дональд Трамп не раз выступал за ужесточение иммиграционной политики и отмечал, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.