Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа

Одержавший победу на выборах мэра Нью-Йорка демократ Зохран Мамдани заявил, что полиция мегаполиса не будет сотрудничать со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

«При мне полиция Нью-Йорка и дальше не будет оказывать содействие ICE, когда [ее агенты] будут пытаться терроризировать жителей всех пяти округов Нью-Йорка», - сказал он телеканалу Spectrum News.