Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа

10:44 2372

Одержавший победу на выборах мэра Нью-Йорка демократ Зохран Мамдани заявил, что полиция мегаполиса не будет сотрудничать со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

«При мне полиция Нью-Йорка и дальше не будет оказывать содействие ICE, когда [ее агенты] будут пытаться терроризировать жителей всех пяти округов Нью-Йорка», - сказал он телеканалу Spectrum News.

Одержавший победу на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани, выступая перед сторонниками, пообещал, что при нем мегаполис «останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом».

Сейчас город возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.

Президент США Дональд Трамп не раз выступал за ужесточение иммиграционной политики и отмечал, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

«Приключения» турецкого судна в России
«Приключения» турецкого судна в России
11:42 828
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий
03:07 5373
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
10:44 2373
Аш-Шараа прибыл в Вашингтон и сыграл в баскетбол
Аш-Шараа прибыл в Вашингтон и сыграл в баскетбол добавлено видео
09:05 2597
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде» объектив haqqin.az
03:40 3801
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии Его выпустили впервые за 78 дней; фото
03:26 6756
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном
02:31 5067
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk все еще актуально
8 ноября 2025, 19:30 7944
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 6163
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30 5312
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41 8653

