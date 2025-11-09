Бронированные Vaşaq на военном параде в честь Победы

8 ноября на площади Азадлыг в Баку состоялся грандиозный военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне. Парад прошел под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Участие в мероприятии президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа стало очередным проявлением братства и солидарности.

На параде были продемонстрированы самые современные образцы военной техники, находящиеся на вооружении азербайджанской армии. В этом году впервые по площади Свободы прошли специальные оперативные машины Vaşaq, полностью произведенные в Азербайджане компанией İTX Motors на основе знаний и опыта отечественных инженеров.

Модель Vaşaq (ITX-6L SOV) разработана и произведена при непосредственной государственной поддержке Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики по заказу Министерства обороны Азербайджанской Республики. Она представляет собой высокомобильное, многоцелевое тактическое транспортное средство, созданное исключительно для военных задач. Платформа построена на усиленном шасси, спроектированном и протестированном местными инженерами.

Основная конструкция автомобиля изготовлена из бронированной стали, а защитные элементы между днищем и моторным отсеком обеспечивают безопасность экипажа от кинетических воздействий. Интерьер рассчитан на 8–9 человек и может быть адаптирован под различные задачи. Высокая проходимость, модульная структура и широкий потенциал для модернизации делают Vaşaq универсальной платформой для специальных операций, патрулирования и охраны границ. В будущем предусмотрена интеграция дополнительных систем вооружения и связи.

İTX Motors — это инженерно-производственное подразделение группы компаний Improtex, реализовавшее ряд успешных национальных проектов, включая машины для механического разминирования Revival, а также бронированные машины специального назначения İTX-15M и İTX-20H, прототипы которых были представлены на выставке ADEX-2024 и в настоящее время находятся на этапе модернизации.

Участие Vaşaq в нынешнем параде стало символом инженерного потенциала и растущих возможностей азербайджанской оборонной промышленности, а также подтвердило устойчивое развитие национального производства и технологических решений в Азербайджане.