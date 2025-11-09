«Приключения» турецкого судна в России

Судну не разрешили пришвартоваться в морском порту Сочи, сообщил Интерфаксу глава компании — организатора маршрута SVS Shipping Сергей Туркменян. «После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи, паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан», — сказал он.

Грузопассажирский паром Seabridge, который выполнял первый за 14 лет рейс с пассажирами по маршруту Трабзон — Сочи, в ночь на 9 ноября решил вернуться в Турцию после того, как его не пустили в российский порт.

На борту судна находятся 20 пассажиров, это 18 граждан России и два гражданина Турции, передают турецкие СМИ.

Паром вечером 5 ноября вышел из Трабзона, с утра 6 ноября находился на внешнем рейде акватории Черного моря, в 20 километрах от морского порта Сочи. Однако в порт его не пустили, как утверждают в Ассоциации туроператоров России, у судна нет разрешения на вход на территорию России. В администрации Краснодарского края называли запуск парома между Трабзоном и Сочи преждевременным, поскольку не решены вопросы безопасности.

CNN Turk в то же время приводит слова представителя компании Liderline Мустафы Чакыра, который заявил, что «вся необходимая документация для первого за долгое время рейса в Сочи была подготовлена, а все необходимые разрешения от российской стороны были получены еще до начала поездки». Также издание отмечает, что у компании есть лицензия Министерства транспорта России, действующая до 2027 года.

CNN Turk отмечает, что «если судно будет вынуждено вернуться в Турцию без высадки пассажиров, 18 граждан России, чьи разрешения на въезд истекли, окажутся в затруднительном положении. Турции придется предоставить этим лицам, чьи виды на жительство и туристические разрешения истекли, льготы по въезду». Издание также подчеркивает, что на судне был запас продовольствия для пассажиров и экипажа на 10 дней: «Питание не включено в стоимость билета, но всем пассажирам предоставлялось трехразовое питание».

Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи существовало с 1993 по 2011 год, его планировали возобновить в 2025-м.