Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

«Шпионов СБУ» нашли в России

11:50 522

Около десяти человек арестовали по уголовному делу об участии в «террористическом сообществе», сотрудничавшем со Службой безопасности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Почти десяти гражданам России и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ. Также в деле речь идет о некоторых неустановленных лицах», — рассказал собеседник агентства, добавив, что один из главных фигурантов дела — иностранец, который, как считает следствие, установил контакт с СБУ.

«Приключения» турецкого судна в России
«Приключения» турецкого судна в России
11:42 835
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий
03:07 5379
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
10:44 2383
Аш-Шараа прибыл в Вашингтон и сыграл в баскетбол
Аш-Шараа прибыл в Вашингтон и сыграл в баскетбол добавлено видео
09:05 2600
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде» объектив haqqin.az
03:40 3802
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии Его выпустили впервые за 78 дней; фото
03:26 6764
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном
02:31 5069
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk все еще актуально
8 ноября 2025, 19:30 7947
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 6167
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30 5312
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41 8653

