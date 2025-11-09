«Шпионов СБУ» нашли в России

Около десяти человек арестовали по уголовному делу об участии в «террористическом сообществе», сотрудничавшем со Службой безопасности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Почти десяти гражданам России и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ. Также в деле речь идет о некоторых неустановленных лицах», — рассказал собеседник агентства, добавив, что один из главных фигурантов дела — иностранец, который, как считает следствие, установил контакт с СБУ.