Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

В Америке парализовано авиасообщение

11:59 402

В Соединенных Штатах бюджетный спор вызвал в выходные серьезные перебои в авиасообщении по всей стране. Из-за нехватки персонала среди авиадиспетчеров в субботу, 8 ноября, было отменено около 1500 рейсов, еще 6000 задержаны, передает Deutsche Welle.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило о кадровом дефиците на 42 диспетчерских вышках и в центрах управления полетами.

Несмотря на сообщения республиканцев об успешных переговорах по завершению блокировки работы правительства, к вечеру субботы договоренности достигнуто не было. Сенат намерен провести в воскресенье, 9 ноября, редкое внеочередное заседание. Федеральное управление гражданской авиации еще в пятницу поручило авиакомпаниям сократить количество ежедневных рейсов в 40 крупнейших аэропортах страны на четыре процента. Ко вторнику этот показатель должен вырасти до шести процентов, к 14 ноября - до десяти процентов. Представители авиакомпаний заявили, что многочисленные меры по регулированию полетов делают планирование рейсов почти невозможным.

На фоне продолжающейся уже 39 дней блокировки работы правительства около 13 тыс. авиадиспетчеров и 50 тыс. сотрудников службы безопасности аэропортов вынуждены трудиться без оплаты, что приводит к росту количества больничных. По словам главы FAA Брайана Бедфорда, в последние дни на работу не выходят от 20 до 40 процентов диспетчеров.

Сенатор-республиканец Тед Круз предупредил ранее о серьезных рисках для безопасности. По его словам, с начала шатдауна пилоты подали более 500 добровольных рапортов об ошибках, вызванных переутомлением диспетчеров.

Администрация президента Дональда Трампа указывает на проблемы в авиасфере, чтобы усилить давление на демократов в Сенате и добиться безоговорочного одобрения бюджетного законопроекта. Демократы, в свою очередь, обвиняют республиканцев в блокировании переговоров о продлении финансирования программы медицинского страхования и возлагают на них ответственность за продолжающийся кризис.

«Приключения» турецкого судна в России
«Приключения» турецкого судна в России
11:42 835
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
03:07 5379
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
10:44 2383
Аш-Шараа прибыл в Вашингтон и сыграл в баскетбол
Аш-Шараа прибыл в Вашингтон и сыграл в баскетбол
09:05 2600
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»
03:40 3803
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии
03:26 6764
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти
02:31 5071
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
8 ноября 2025, 19:30 7947
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
01:09 6168
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
8 ноября 2025, 18:30 5312
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
00:41 8653

