Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц

Уже несколько недель бои за Покровск являются темой военных сводок. Для украинских войск упорные бои на этом участке фронта имеют решающее значение, пишет DW. «Спустя двадцать один месяц после российского вторжения в Авдеевку… Покровск теперь может быть взят российскими войсками в качестве еще одного логистического узла, который будет иметь решающее значение для контроля над Донецкой областью Украины», - отмечается в публикации.

До вторжения России в Украину в 2022 году население Покровска составляло около 60 000 человек, он был важным промышленным и транспортным узлом на подконтрольной Украине части Донбасса. К лету 2025 года там осталось всего около 1500 человек. Бои за город на границе с Днепропетровской областью продолжаются уже больше года.

Роб Ли, старший научный сотрудник Евразийской программы Американского института исследований внешней политики, заявил DW, что Покровск — это «большая серая зона»: «Очевидно, что российские диверсионные группы продвигаются вглубь города, на северо-запад и север… Какую часть всей территории они контролируют, пока неясно». Ли добавил, что за последнюю неделю Россия значительно увеличила численность своих войск в городе. По разным оценкам, это может быть от 200 до 300 человек, а то и больше. «И чем больше солдат в городе, — сказал Ли, — тем сильнее Россия его контролирует».

Марина Мирон, научный сотрудник Центра военной этики и Департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, рассказала DW, что главная проблема украинских сил в Покровске — это блокирование Россией ключевых логистических цепочек: «Украинские войска снабжаются беспилотниками, как воздушными, так и наземными, потому что ситуация очень опасная. Если вы не можете снабжать войска или эвакуировать раненых, это похоже на бомбу замедленного действия».

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Рейснер заявил немецкому новостному каналу НТВ, что Украине необходимо обеспечить новую линию обороны за Покровском и Константиновкой. По его словам, Украина пытается выиграть время, остановив наступление России. При этом он предполагает, что Покровск уже фактически пал.

По словам военных экспертов, если Украина потеряет Покровск, город станет центральной базой для российских войск в регионе. Это даст России контроль над районом с высотными зданиями и плотной застройкой, где можно будет разместить тысячи солдат. Украинским войскам, включая пилотов беспилотников, подразделения радиоэлектронной борьбы и разведки, придется отступить в лесные массивы.

Аналитики назвали два возможных сценария, если украинские силы будут вынуждены покинуть Покровск: «Либо (президент РФ) Владимир Путин попытается представить это как победу России, чтобы договориться о переговорах с Украиной и Западом, либо взятие Покровска подтолкнет его к дальнейшему наступлению. Это означает, что целями могут стать другие города Донецкой области, такие как Краматорск и Славянск, а также соседняя Днепропетровская область».

Немецкое издание ZDF писало, что битва за Покровск подходит к концу и что россиянам обеспечила успех их инновационная тактика: они нашли укрытие в руинах и атаковали оттуда украинские подразделения БПЛА, заставив их действовать с большего расстояния и ограничив тем самым их возможности. Аналитики при этом оценивают шансы Украины удержать Покровск примерно как 50/50, однако в пользу России играет одно важное преимущество: численность, которая дает ей возможность проникать в город небольшими группами и удерживать «островки» позиций.