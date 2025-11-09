USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц

12:17 403

Битва за украинский Покровск приближается к решающей точке, наблюдатели прогнозируют, что город скоро падет под натиском российских войск, говорится в публикации Deutsche Welle (DW).

Уже несколько недель бои за Покровск являются темой военных сводок. Для украинских войск упорные бои на этом участке фронта имеют решающее значение, пишет DW. «Спустя двадцать один месяц после российского вторжения в Авдеевку… Покровск теперь может быть взят российскими войсками в качестве еще одного логистического узла, который будет иметь решающее значение для контроля над Донецкой областью Украины», - отмечается в публикации.

До вторжения России в Украину в 2022 году население Покровска составляло около 60 000 человек, он был важным промышленным и транспортным узлом на подконтрольной Украине части Донбасса. К лету 2025 года там осталось всего около 1500 человек. Бои за город на границе с Днепропетровской областью продолжаются уже больше года.

Роб Ли, старший научный сотрудник Евразийской программы Американского института исследований внешней политики, заявил DW, что Покровск — это «большая серая зона»: «Очевидно, что российские диверсионные группы продвигаются вглубь города, на северо-запад и север… Какую часть всей территории они контролируют, пока неясно». Ли добавил, что за последнюю неделю Россия значительно увеличила численность своих войск в городе. По разным оценкам, это может быть от 200 до 300 человек, а то и больше. «И чем больше солдат в городе, — сказал Ли, — тем сильнее Россия его контролирует».

Марина Мирон, научный сотрудник Центра военной этики и Департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, рассказала DW, что главная проблема украинских сил в Покровске — это блокирование Россией ключевых логистических цепочек: «Украинские войска снабжаются беспилотниками, как воздушными, так и наземными, потому что ситуация очень опасная. Если вы не можете снабжать войска или эвакуировать раненых, это похоже на бомбу замедленного действия».

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Рейснер заявил немецкому новостному каналу НТВ, что Украине необходимо обеспечить новую линию обороны за Покровском и Константиновкой. По его словам, Украина пытается выиграть время, остановив наступление России. При этом он предполагает, что Покровск уже фактически пал.

По словам военных экспертов, если Украина потеряет Покровск, город станет центральной базой для российских войск в регионе. Это даст России контроль над районом с высотными зданиями и плотной застройкой, где можно будет разместить тысячи солдат. Украинским войскам, включая пилотов беспилотников, подразделения радиоэлектронной борьбы и разведки, придется отступить в лесные массивы.

Аналитики назвали два возможных сценария, если украинские силы будут вынуждены покинуть Покровск: «Либо (президент РФ) Владимир Путин попытается представить это как победу России, чтобы договориться о переговорах с Украиной и Западом, либо взятие Покровска подтолкнет его к дальнейшему наступлению. Это означает, что целями могут стать другие города Донецкой области, такие как Краматорск и Славянск, а также соседняя Днепропетровская область».

Немецкое издание ZDF писало, что битва за Покровск подходит к концу и что россиянам обеспечила успех их инновационная тактика: они нашли укрытие в руинах и атаковали оттуда украинские подразделения БПЛА, заставив их действовать с большего расстояния и ограничив тем самым их возможности. Аналитики при этом оценивают шансы Украины удержать Покровск примерно как 50/50, однако в пользу России играет одно важное преимущество: численность, которая дает ей возможность проникать в город небольшими группами и удерживать «островки» позиций.

«Приключения» турецкого судна в России
«Приключения» турецкого судна в России
11:42 835
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий
03:07 5380
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
10:44 2384
Аш-Шараа прибыл в Вашингтон и сыграл в баскетбол
Аш-Шараа прибыл в Вашингтон и сыграл в баскетбол добавлено видео
09:05 2600
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде»
Мохаммед из Судана хочет умереть в «Сталинграде» объектив haqqin.az
03:40 3803
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии
Махир Эмрели в слезах покинул поле в Германии Его выпустили впервые за 78 дней; фото
03:26 6764
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном
02:31 5073
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk
В Баку показали еще одну новинку: оперативно-тактическая ракета Predator Hawk все еще актуально
8 ноября 2025, 19:30 7947
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 6168
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана
«Лукойлу» придется тяжело без Азербайджана война миров
8 ноября 2025, 18:30 5312
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского
Россия бросает все силы на Покровск. Заявление Зеленского обновлено 00:41
00:41 8654

