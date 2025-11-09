В Москве насмерть разбился в Lamborghini криптобизнесмен

В результате аварии с Lamborghini в Москве погиб находившийся за рулем криптобизнесмен Алексей Долгих, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла ночью, по данным прокуратуры, иномарка наехала на препятствие. По сведениям Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, погиб также один из пассажиров, еще двух госпитализировали.

Mash пишет, что машина не вписалась в поворот и влетела в отбойник на большой скорости — 150 км/ч, после чего перевернулась. Прокуратура начала проверку.

Российские СМИ отмечают, что Долгих подозревался в отмывании денег, из-за чего был внесен в черный список российских банков. Это перечень граждан, предпринимателей и компаний, которым банки отказали в открытии счета или обслуживании на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».