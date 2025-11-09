USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

В Москве насмерть разбился в Lamborghini криптобизнесмен

12:35 2445

В результате аварии с Lamborghini в Москве погиб находившийся за рулем криптобизнесмен Алексей Долгих, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла ночью, по данным прокуратуры, иномарка наехала на препятствие. По сведениям Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, погиб также один из пассажиров, еще двух госпитализировали.

Mash пишет, что машина не вписалась в поворот и влетела в отбойник на большой скорости — 150 км/ч, после чего перевернулась. Прокуратура начала проверку.

Российские СМИ отмечают, что Долгих подозревался в отмывании денег, из-за чего был внесен в черный список российских банков. Это перечень граждан, предпринимателей и компаний, которым банки отказали в открытии счета или обслуживании на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 710
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 751
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 3616
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7099
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 2515
Исторический визит Папы и Вэнса в Турцию: Изник может стать крупнейшей святыней христиан
Исторический визит Папы и Вэнса в Турцию: Изник может стать крупнейшей святыней христиан
13:10 2227
Москва в ожидании
Москва в ожидании
12:59 2983
Бронированные Vaşaq на военном параде в честь Победы
Бронированные Vaşaq на военном параде в честь Победы
10:59 3832
«Приключения» турецкого судна в России
«Приключения» турецкого судна в России
11:42 2333
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий
03:07 6459
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
10:44 4747

