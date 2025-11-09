USD 1.7000
В сборную Азербайджана на матчи с Исландией и Францией вызваны семь футболистов «Карабаха»

12:37 1382

Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу на отборочные матчи чемпионата мира-2026 против Исландии (13 ноября) и Франции (16 ноября).

Главный тренер Айхан Аббасов пригласил в команду 26 футболистов:

Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов, Нариман Ахундзаде (все - «Карабах»);

Рахман Дашдамиров, Абдулла Хайбуллаев, Хаял Алиев, Анатолий Нуриев (все - «Сабах»);

Айдын Байрамов, Гисмят Алыев, Джейхун Нуриев (все - «Зиря»);

Рза Джафаров, Эльвин Бадалов, Эмин Махмудов (все - «Нефтчи»);

Сабухи Абдуллазаде, Рустам Ахмедзаде (оба - «Сумгаит»);

Салахат Агаев («Габала»), Антон Кривоцук («Тэджон Хана Ситизен», Корея), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Руфат Аббасов («Шамахы»), 

Мустафа Ахмедзаде («Араз-Нахчыван»), Руфат Абдуллазаде («Вараждин», Хорватия), Ренат Дадашов («Мотор», Польша).

В списке нет Махира Эмрели, который вчера получил травму в матче за немецкий «Кайзерслаутерн».

Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 711
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 753
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 3616
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7100
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 2519
Исторический визит Папы и Вэнса в Турцию: Изник может стать крупнейшей святыней христиан
Исторический визит Папы и Вэнса в Турцию: Изник может стать крупнейшей святыней христиан
13:10 2229
Москва в ожидании
Москва в ожидании
12:59 2983
Бронированные Vaşaq на военном параде в честь Победы
Бронированные Vaşaq на военном параде в честь Победы
10:59 3832
«Приключения» турецкого судна в России
«Приключения» турецкого судна в России
11:42 2333
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий
03:07 6459
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
10:44 4747

