В сборную Азербайджана на матчи с Исландией и Францией вызваны семь футболистов «Карабаха»

Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу на отборочные матчи чемпионата мира-2026 против Исландии (13 ноября) и Франции (16 ноября).
Главный тренер Айхан Аббасов пригласил в команду 26 футболистов:
Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов, Нариман Ахундзаде (все - «Карабах»);
Рахман Дашдамиров, Абдулла Хайбуллаев, Хаял Алиев, Анатолий Нуриев (все - «Сабах»);
Айдын Байрамов, Гисмят Алыев, Джейхун Нуриев (все - «Зиря»);
Рза Джафаров, Эльвин Бадалов, Эмин Махмудов (все - «Нефтчи»);
Сабухи Абдуллазаде, Рустам Ахмедзаде (оба - «Сумгаит»);
Салахат Агаев («Габала»), Антон Кривоцук («Тэджон Хана Ситизен», Корея), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Руфат Аббасов («Шамахы»),
Мустафа Ахмедзаде («Араз-Нахчыван»), Руфат Абдуллазаде («Вараждин», Хорватия), Ренат Дадашов («Мотор», Польша).
В списке нет Махира Эмрели, который вчера получил травму в матче за немецкий «Кайзерслаутерн».