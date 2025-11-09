Москва в ожидании

Диалог России и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы. В частности, Москва ждет от Вашингтона подтверждения, остались ли в силе договоренности по Украине, достигнутые на саммите на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ считает, что «раздражителей в российско-американских отношениях очень много»: «Разгребать завалы придется еще долго. С приходом новой администрации мы ощутили готовность с ее стороны возобновить диалог».
«Важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности, незаконно отнятой у нас (бывшим президентом США) Бараком Обамой в декабре 2016 года...» — сказал глава российского МИД.
Лавров добавил, что предложения России по дипнедвижимости и авиасообщению переданы американской стороне.