Москва в ожидании

Диалог России и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы. В частности, Москва ждет от Вашингтона подтверждения, остались ли в силе договоренности по Украине, достигнутые на саммите на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе», — сказал Лавров.