USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Москва в ожидании

12:59 2985

Диалог России и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы. В частности, Москва ждет от Вашингтона подтверждения, остались ли в силе договоренности по Украине, достигнутые на саммите на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ считает, что «раздражителей в российско-американских отношениях очень много»: «Разгребать завалы придется еще долго. С приходом новой администрации мы ощутили готовность с ее стороны возобновить диалог».

«Важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности, незаконно отнятой у нас (бывшим президентом США) Бараком Обамой в декабре 2016 года...» — сказал глава российского МИД.

Лавров добавил, что предложения России по дипнедвижимости и авиасообщению переданы американской стороне.

Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 713
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 753
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 3618
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7100
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 2521
Исторический визит Папы и Вэнса в Турцию: Изник может стать крупнейшей святыней христиан
Исторический визит Папы и Вэнса в Турцию: Изник может стать крупнейшей святыней христиан
13:10 2230
Москва в ожидании
Москва в ожидании
12:59 2986
Бронированные Vaşaq на военном параде в честь Победы
Бронированные Vaşaq на военном параде в честь Победы
10:59 3834
«Приключения» турецкого судна в России
«Приключения» турецкого судна в России
11:42 2333
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий
03:07 6459
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
10:44 4747

ЭТО ВАЖНО

Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 713
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 753
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 3618
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7100
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 2521
Исторический визит Папы и Вэнса в Турцию: Изник может стать крупнейшей святыней христиан
Исторический визит Папы и Вэнса в Турцию: Изник может стать крупнейшей святыней христиан
13:10 2230
Москва в ожидании
Москва в ожидании
12:59 2986
Бронированные Vaşaq на военном параде в честь Победы
Бронированные Vaşaq на военном параде в честь Победы
10:59 3834
«Приключения» турецкого судна в России
«Приключения» турецкого судна в России
11:42 2333
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий
03:07 6459
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
Новый мэр Нью-Йорка начал с отказа
10:44 4747
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться