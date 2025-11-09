Исторический визит Папы и Вэнса в Турцию: Изник может стать крупнейшей святыней христиан

В рамках своей первой официальной зарубежной поездки понтифик посетит руины древней базилики, затопленной в водах озера Изник, которое считается местом проведения Первого Вселенского собора в 325 году. Предполагается, что к нему присоединится духовный глава православных, архиепископ Константинопольский и Вселенский патриарх Варфоломей.

Ожидается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Турцию во время визита Папы Льва XIV в турецкий город Изник, приуроченного к 1 700-летию Первого Никейского собора.

Согласно историческим источникам, встреча в Изнике, признанная одним из важнейших событий раннего христианства, объединила епископов со всего христианского мира для разрешения фундаментальных разногласий.

Вице-президент США Вэнс, католик по вероисповеданию, ранее выражал надежду присоединиться к Папе во время его визита в Турцию 28 ноября. Источники сообщают, что визит Вэнса пока окончательно не подтвержден и переговоры по данному вопросу продолжаются.

Тем не менее турецкие власти ожидают, что вице-президент США примет участие в памятной церемонии. По имеющейся информации, 27 ноября он отметит День благодарения с американскими военнослужащими на Ближнем Востоке, после чего прибудет в Турцию.

Если визит состоится, Вэнс с большой вероятностью примет участие в мероприятии в Изнике, а также совершит протокольный визит вежливости к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Оба политика уже встречались в сентябре во время визита Эрдогана в Белый дом.

Изникская базилика размером около 20 на 40 метров считается крупнейшей церковью города. Согласно данным исследований, памятник может оказаться именно той самой Церковью Святых Отцов, которая веками упоминалась в христианских источниках, но считалась утраченной. Эта версия получает все большее признание в академических кругах.

Руководитель археологических раскопок, преподаватель Улудагского университета в Бурсе Мустафа Шахин в интервью местным СМИ сообщил, что существующее в Изнике сооружение изначально было построено как храм в честь Святого Неофита, разрушено землетрясением в 358 году и восстановлено после 380 года. Во время раскопок было обнаружено 37 захоронений, большинство из которых восстановлены турецкими властями и вновь захоронены на прежних местах для сохранения исторической подлинности.

Турецкие эксперты отмечают, что визит Папы Льва может превратить Изник в один из главных центров христианского паломничества и религиозного туризма. На этой неделе в город прибыла делегация Ватикана из 38 человек для проведения заключительных подготовительных работ перед историческим визитом понтифика.