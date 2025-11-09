Эрдоган вернулся из Баку восхищенным

В частности, глава турецкого государства заявил, что «пять лет назад мы (Турция) продемонстрировали нашу самую сильную поддержку Азербайджану в 44-дневной войне… Отношения (Турции и Азербайджана), достигшие уровня союзничества благодаря Шушинской декларации, подписанной нами в 2021 году, продолжают укрепляться конкретными проектами во всех областях. В ходе этого визита у нас была возможность оценить наши двусторонние отношения с (президентом Азербайджана Ильхамом) Алиевым».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Баку после военного парада по случаю пятилетия Победы Азербайджана в Отечественной войне, ответил в самолете на вопросы журналистов, передают турецкие СМИ.

Президент Турции упомянул и о своей встрече в Баку с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который также находился накануне в Азербайджане: «Мы обсудили меры по предотвращению недавней эскалации военных действий между Пакистаном и Афганистаном. Турция ведет посреднические процессы с Катаром для урегулирования конфликта между этими странами»

Президент Турции выразил восхищение продолжающимися работами по восстановлению и реконструкции в Карабахском регионе Азербайджана.

Реджеп Тайип Эрдоган также указал, что Турция приветствует «шаги, предпринимаемые в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Более того, мы неоднократно выражали удовлетворение соглашением, достигнутым сторонами в Вашингтоне 8 августа. После более чем 30 лет нестабильности на Южном Кавказе открылось окно возможностей для прочного мира и спокойствия. Скорейшее завершение мирного процесса выставит Азербайджан, победителя в войне, как архитектора мира в регионе».

Президент Турции назвал победу в Карабахе не только победой для Азербайджана, «но и для всего тюркского мира»: «…Мы сказали друзьям и врагам: «Турция с Азербайджаном до конца»… Турецкие БПЛА – системы, созданные трудом наших инженеров, – стали символами тюркского духа, тюркской воли и тюркского мужества. После победы в регионе веют ветры мира, и Турция этому рада».

Президент Турции отметил, что «мы проводим процесс нормализации с Арменией в координации с Азербайджаном… При этом мы также заявляем нашим собеседникам, что ни при каких обстоятельствах не допустим ущемления прав Азербайджана в этом вопросе».

Эрдоган указал и на то, что в настоящее время в Карабахе продолжаются масштабные восстановительные работы под руководством президента Ильхама Алиева: «По всему Карабаху один за другим возводятся дороги, туннели, сельскохозяйственные объекты и жилые дома. Мы вносим необходимый вклад в этот процесс для Азербайджана… Достижения (президента Азербайджана Ильхама Алиева просто невозможно не заметить…»