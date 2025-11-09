Более миллиона сирийцев вернулись на родину

К настоящему времени в Сирию вернулись 1,29 млн беженцев, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«По мере того как Сирия укрепляет свое единство, мир и стабильность, возвращение беженцев, разбросанных по всей планете, ускоряется. С 2016 года число людей, вернувшихся в Сирию, достигло 1,29 млн человек. Это число растет с каждым днем. Для нас это обнадеживающие и позитивные результаты», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Азербайджана.

Эрдоган добавил, что Турция уже «приступила к строительству жилья в Сирии и продолжит вести эти работы в дальнейшем».