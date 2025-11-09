USD 1.7000
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Более миллиона сирийцев вернулись на родину

14:10 710

К настоящему времени в Сирию вернулись 1,29 млн беженцев, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«По мере того как Сирия укрепляет свое единство, мир и стабильность, возвращение беженцев, разбросанных по всей планете, ускоряется. С 2016 года число людей, вернувшихся в Сирию, достигло 1,29 млн человек. Это число растет с каждым днем. Для нас это обнадеживающие и позитивные результаты», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Азербайджана.

Эрдоган добавил, что Турция уже «приступила к строительству жилья в Сирии и продолжит вести эти работы в дальнейшем». 

Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 5967
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 721
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 757
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 3624
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7104
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 2529
Исторический визит Папы и Вэнса в Турцию: Изник может стать крупнейшей святыней христиан
Исторический визит Папы и Вэнса в Турцию: Изник может стать крупнейшей святыней христиан
13:10 2234
Москва в ожидании
Москва в ожидании
12:59 2993
Бронированные Vaşaq на военном параде в честь Победы
Бронированные Vaşaq на военном параде в честь Победы
10:59 3839
«Приключения» турецкого судна в России
«Приключения» турецкого судна в России
11:42 2334
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий
03:07 6465

