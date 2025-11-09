После Вашингтона президент Казахстана летит в Москву

Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который посетит Россию с государственным визитом, передает Интерфакс.
Отметим, что 6 ноября в Вашингтоне состоялся саммит «C5+1», приуроченный к десятой годовщине создания платформы. На встрече с президентом США Дональдом Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. США заключили коммерческие соглашения с Казахстаном на общую сумму более $17 млрд.