Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Под прицелом России подстанции украинских АЭС

14:30 758

Атака России на энергетическую систему Украины вечером 8 ноября стала одним из самых сильных обстрелов баллистическими ракетами, сказала министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

По ее словам, которые приводит «Суспильне», с начала октября это уже пятая массированная ракетная атака на энергетику и уже седьмая значительная атака на газовые объекты Украины. В результате ударов остановилась работа двух теплоэлектростанций: Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской в Киевской области.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в Twitter, что во время атак 8 ноября «Россия вновь нанесла удары по подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую АЭС»: «Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе. Мы призываем к срочному созыву заседания Совета управляющих МАГАТЭ для реагирования на эти неприемлемые риски. Мы также призываем все государства, которые ценят ядерную безопасность, особенно Китай и Индию, потребовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим последствиям».

МАГАТЭ подтвердило российские атаки на подстанции, имеющие критическое значение для ядерной безопасности Украины. Как сообщалось, персонал Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станций потерял доступ к одной из своих внешних линий электропередачи.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Сумской и Черниговской областях, где повреждены линии электропередачи. Восстановительным работам мешают продолжающиеся обстрелы.

