Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о «болезненном моменте», произошедшем в феврале 2022 года, когда он отклонил просьбу президента Владимира Зеленского ввести бесполетную зону над Украиной. Об этом Столтенберг рассказал в интервью. 

Как пишет The Times со ссылкой на мемуары Столтенберга «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» (On My Watch: Leading NATO in a Time of War), экс-генсек отметил, что «было невероятно тяжело закончить тот телефонный разговор с Зеленским, зная, что его жизнь в опасности».

«Мы все опасались за жизнь Зеленского и его семьи. Он позвонил мне из бункера в Киеве, рядом с российскими танками. И сказал: «Я понимаю, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не позволяйте российским самолетам, беспилотникам и вертолетам летать и атаковать нас». Он (Зеленский) также сказал: «Я знаю, что НАТО может это сделать, потому что вы уже делали это раньше». (Зеленский напомнил Столтенбергу, что блок уже закрывал небо над Боснией и Герцеговиной в 1990-х - ред.). 

На что Столтенберг так ответил Зеленскому: «Этого не произойдет, потому что, если НАТО соберется закрыть воздушное пространство Украины, первым делом придется вывести из строя российские системы ПВО в Беларуси и России, поскольку мы не можем летать над украинским воздушным пространством... Если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, мы должны будем его сбить, и тогда мы окажемся в состоянии полноценной войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не хотим». Столтенберг добавил, что тогдашний президент США Джо Байден также выступил против этого, заявив, что «мы не пойдем на риск Третьей мировой ради Украины».

По словам Столтенберга, утром 24 февраля 2022 года все страны встретились в штаб-квартире НАТО и приняли два решения: «Одно заключалось в том, чтобы усилить поддержку Украины. Второе - сделать все возможное, чтобы предотвратить выход этой войны за пределы Украины и превращение ее в войну между Россией и НАТО». Поэтому, отметил Столтенберг, НАТО приняла решение отправить Украине оружие и боеприпасы.

«Мы продолжаем поддерживать Украину и даем ей возможность дать отпор, но мы не готовы отправлять войска НАТО и напрямую участвовать в войне с РФ. И я по-прежнему считаю, что это правильный подход», - сказал бывший генсек, признав при этом, что помощь НАТО была «слишком малой и слишком запоздалой».

Столтенберг указал, что с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, и до февраля 2022-го НАТО практически не помогала Украине: «Мы боялись, что это спровоцирует Россию на вторжение...» По его мнению, если бы НАТО оказала Украине больше военной поддержки, войну можно было бы предотвратить.

