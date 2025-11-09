Президент Колумбии предупреждает Трампа: «Не пробуждайте ягуара...»

Петро рассказал легенду, гласящую, что однажды наступит день, когда беркут нападет на кондора и попытается его убить. Тогда ягуар, спавший на протяжении жизни множества поколений, пробудится. «Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора. Такова легенда. Не знаю, правда это или нет, но, если это так, я бы сказал [госсекретарю США Марко] Рубио и [президенту страны Дональду] Трампу: будьте осторожны, вы пересекаете Карибское море Освободителей. Будьте осторожны, вы вмешиваетесь в дела родины Боливара», — сказал Петро.

Колумбия готова дать ответ США, если те будут вмешиваться в ее дела, заявил президент страны Густаво Петро, выступая перед собравшимися на митинге.

Президент Колумбии добавил, что на колумбийских землях армии крестьян с копьями побеждали «самые могущественные армии мира», включая войско испанского короля и французскую армию. «Будьте осторожны, потому что в Карибском море живут народы, которые всегда были привычны к ураганам, и они могут вырваться на свободу, словно ураган. ...Не пробуждайте ягуара», — предупредил президент Колумбии.

Петро подчеркнул, что стороны еще могут урегулировать конфликт дипломатией: «Давайте поговорим, но лицом к лицу, не вставая на колени перед равными, потому что, если они посмеют, ...здесь они найдут ягуара, пробуждающегося, могущественного, и история окончательно изменится не только в свободных странах Южной Америки, но и на всей планете [и для всего] человечества».

В последнее время отношения между США и Колумбией обострились. В Вашингтоне считают, что политика президента Петро и его высказывания негативно влияют на союзнические отношения между двумя странами. Трамп не раз заявлял об уничтожении колумбийских судов, которые, по его словам, перевозили наркотики в Соединенные Штаты.