Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки

Бывший президент США Джо Байден вновь напомнил о себе как о политике, для которого публичное слово — не просто инструмент, а мощное оружие. На мероприятии Демократической партии в штате Небраска экс-президент выступил с эмоциональной речью, жестко раскритиковав Дональда Трампа, назвав его символом эпохи, в которой «демократия подверглась систематическому разрушению». Байден начал с личного, впервые открыто рассказав, что у него был диагностирован рак простаты, поделился с публикой подробностями перенесенной лучевой терапии и тем, как болезнь изменила его отношение к политике. «Я обязан медицинским работникам своей жизнью, — признался экс-президент США. — А теперь вижу, как Трамп и его сторонники лишают других людей той помощи, которая меня спасла».

Экс-президент обвинил республиканцев в подрыве системы здравоохранения и в стремлении сократить государственные программы, обеспечивающие доступное лечение для миллионов простых американцев. На фоне продолжающегося правительственного кризиса и рекордной по длительности приостановки работы федеральных структур Байден связал свои личные переживания с темой социальной ответственности государства. Он напомнил, что причина спора между демократами и республиканцами в отказе последних продлить действие субсидий на страховые премии, предусмотренных Законом о доступном медицинском обслуживании (ACA), срок которого истекает в конце года. «Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров», — заявил Байден, обращаясь к Трампу. Однако главной мишенью речи Байдена стал не бюджет, а сам образ президентства Трампа. Байден с сарказмом вспомнил о решении своего преемника снести восточное крыло Белого дома ради строительства «президентского конференц-зала», назвав это «идеальным символом разрушительного мышления». «Трамп использовал не просто метафорический, а настоящий разрушительный шар против демократии», — сказал он.

Байден высмеял риторику «великого возрождения» и «золотого века», которой Трамп сопровождает свои выступления. «Единственное золото, которое у него есть, — это позолота на стенах Белого дома, — язвительно добавил Байден. — Трамп позолотил Белый дом, но не смог сделать золотым будущее Америки». Особое внимание экс-президент уделил теме богатства и неравенства, подчеркнув, что налоговая политика Трампа и его команды «работает в интересах избранных». «Страна, в которой президент думает о себе как о корпорации, а не как о народе, теряет душу», — подчеркнул Байден, призвав Демократическую партию не отступать от своих социальных приоритетов даже на фоне политической поляризации. Речь Байдена прозвучала не только как критика, но и как манифест. Он напомнил о недавних успехах демократов на региональных выборах, о победах Эбигейл Спанбергер и Микки Шеррил на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси, о триумфальном избрании Зохара Мамдани мэром Нью-Йорка, а также о принятии в Калифорнии «Предложения 50» по реформе избирательных округов. «Эти победы — послание Трампу и его банде. Америка устала от цинизма и хочет вернуться к вере в институты», — заявил Байден.