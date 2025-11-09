Украинцы заявили о диверсиях партизан в России

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что движение сопротивления на территории России нанесло удар по четырем объектам военной логистики.
По утверждению ГУР, на рубеже октября и ноября 2025 года партизаны в городе Стерлитамаке в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой был уничтожен железнодорожный релейный шкаф.
Разведка Украины объясняет, что систематическое выведение из строя таких объектов значительно усложняет военную логистику россиян.
6 ноября военные ГУР Минобороны Украины заявили об ударах дальнобойными дронами по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу в российском Башкортостане. В ночь на 4 ноября также сообщалось о взрывах на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке.