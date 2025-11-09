USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Украинцы заявили о диверсиях партизан в России

видео
16:07 1582

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что движение сопротивления на территории России нанесло удар по четырем объектам военной логистики.

По утверждению ГУР, на рубеже октября и ноября 2025 года партизаны в городе Стерлитамаке в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой был уничтожен железнодорожный релейный шкаф.

Разведка Украины объясняет, что систематическое выведение из строя таких объектов значительно усложняет военную логистику россиян.

6 ноября военные ГУР Минобороны Украины заявили об ударах дальнобойными дронами по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу в российском Башкортостане. В ночь на 4 ноября также сообщалось о взрывах на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке.

Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 2791
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 508
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 6883
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы Сотое азербайджанское дерби
16:10 1661
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика
14:03 1968
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6386
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2094
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 1435
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 4979
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7544
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 4458

ЭТО ВАЖНО

Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 2791
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 508
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 6883
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы Сотое азербайджанское дерби
16:10 1661
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика
14:03 1968
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6386
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2094
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 1435
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 4979
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7544
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 4458
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться