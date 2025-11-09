После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы

USD 1.7000
Сотое азербайджанское дерби
Эльмир Алиев, отдел спорта
16:10 1660

Сегодня завершится 11-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Центральный матч тура будет сыгран на «Азерсун Арене». Чемпион страны «Карабах» примет «Нефтчи». Игра начнется в 18:44 (в этом туре решением ПФЛ в память о победе в 44-дневной Отечественной войне все матчи начинались, когда большая стрелка на циферблате доходила до 44-х).

Еще вчера «Карабах» объявил, что все билеты на матч проданы - будет аншлаг. Напомним, в среду команда Гурбана Гурбанова огорчила в Лиге чемпионов лондонский «Челси» - 2:2.

Какой состав выпустит главный тренер агдамцев на азербайджанское дерби (так называют противостояния между «Карабахом» и «Нефтчи»)? Обычно после матчей Лиги чемпионов Гурбанов дает отдохнуть основным футболистам, но в этот раз с учетом принципиальности матча он, скорее всего, сделает исключение. К тому же после среды время для восстановления было, а дальше игроки уедут в сборные.

«Нефтчи» набрал ход в последних матчах. Команду заметно усилил известный камерунский форвард Венсан Абубакар. Он забил во всех трех проведенных матчах. Сможет ли Абубакар поразить ворота «Карабаха»?

Интересно, что сегодня будет сотый матч «Карабаха» и «Нефтчи» в чемпионатах Азербайджана. В 45 матчах выиграл «Карабах», 31 раз была зафиксирована ничья, 23 раза сильнее оказывался «Нефтчи».

Победа «Карабаха» в этом матче вернет команду на первую строчку, которую сейчас занимает «Туран-Товуз». Ну а в случае поражения чемпион Азербайджана может опуститься на 3-е место, если в другом матче дня «Сабах» обыграет «Кяпяз». Эта встреча проходит в эти минуты.

«Нефтчи» сейчас идет на 7-м месте, и победа в сегодняшней встрече приблизит команду к лидирующей группе.

Четыре матча в 11-м туре уже сыграны. Их результаты: «Шамахы» - «Имишли» - 1:0, «Габала» - «Сумгаит» - 0:2, «Араз-Нахчыван» - «Карван-Евлах» - 2:1, «Зиря» - «Туран-Товуз» - 0:0.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ЭТО ВАЖНО

