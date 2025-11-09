После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы

Сегодня завершится 11-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги. Центральный матч тура будет сыгран на «Азерсун Арене». Чемпион страны «Карабах» примет «Нефтчи». Игра начнется в 18:44 (в этом туре решением ПФЛ в память о победе в 44-дневной Отечественной войне все матчи начинались, когда большая стрелка на циферблате доходила до 44-х). Еще вчера «Карабах» объявил, что все билеты на матч проданы - будет аншлаг. Напомним, в среду команда Гурбана Гурбанова огорчила в Лиге чемпионов лондонский «Челси» - 2:2.

Какой состав выпустит главный тренер агдамцев на азербайджанское дерби (так называют противостояния между «Карабахом» и «Нефтчи»)? Обычно после матчей Лиги чемпионов Гурбанов дает отдохнуть основным футболистам, но в этот раз с учетом принципиальности матча он, скорее всего, сделает исключение. К тому же после среды время для восстановления было, а дальше игроки уедут в сборные. «Нефтчи» набрал ход в последних матчах. Команду заметно усилил известный камерунский форвард Венсан Абубакар. Он забил во всех трех проведенных матчах. Сможет ли Абубакар поразить ворота «Карабаха»?