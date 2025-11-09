Сотни футболистов в Турции вызывают на допрос

USD 1.7000
Около 600 футболистов в Турции вызовут на допрос из-за расследования дела о незаконных ставках на матчи, сообщают турецкие СМИ.

Интерпол проявил интерес к делу, которое ведут турецкие правоохранительные органы. По данным следствия, футболисты, тренеры и менеджеры делали ставки на нелегальных сайтах, действующих в Албании, Болгарии и на Северном Кипре.

Ранее TRT Haber сообщал, что Федерация футбола Турции (TFF) отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах. Главная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 17 судей по делу о ставках, среди задержанных также президент клуба Суперлиги.

