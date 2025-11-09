Эрдоган заявил об успешных переговорах с Америкой

Анкара и Вашингтон продолжают решать проблему с исключением Турции из программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35, стороны достигли успехов по этой теме, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«В ходе последних на этот момент переговоров с президентом США Дональдом Трампом мы сделали важные позитивные шаги. Надеюсь, данные обещания будут выполнены», - цитирует Anadolu президента Турции.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. В США, однако, выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, так как считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об F-35. В итоге Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A.