Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

Кремль: Путин не давал указаний...

16:43 1720

Россия не готовит ядерные испытания, президент Владимир Путин не давал таких указаний, а поручил оценить их целесообразность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься. Путин говорил, что РФ привержена запрету ядерных испытаний, но если это сделает другая страна, то Москва будет сохранять паритет», - заявил Песков.

5 ноября Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Среди прочего на нем обсуждались заявления президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях. В связи с этим Путин поручил оценить возможность проведения таких испытаний Россией.

Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 2795
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 510
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 6883
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы Сотое азербайджанское дерби
16:10 1661
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика
14:03 1968
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6387
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2096
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 1436
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 4981
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7545
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 4459

