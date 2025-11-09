Кремль: Путин не давал указаний...

Россия не готовит ядерные испытания, президент Владимир Путин не давал таких указаний, а поручил оценить их целесообразность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься. Путин говорил, что РФ привержена запрету ядерных испытаний, но если это сделает другая страна, то Москва будет сохранять паритет», - заявил Песков.

5 ноября Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Среди прочего на нем обсуждались заявления президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях. В связи с этим Путин поручил оценить возможность проведения таких испытаний Россией.