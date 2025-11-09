«Финансовый щит» для Венгрии

«Я заключил с американским президентом соглашение о финансовом щите», — сказал Орбан журналистам после встречи с Трампом в Белом доме.

Как объяснил Орбан, США защитят финансовую стабильность Венгрии, если ее финансовая система подвергнется внешней атаке.

«Можете забыть о том, чтобы атаковать венгерскую валюту, ее бюджет или лишить Венгрию финансирования. Мы решили этот вопрос с США», — утверждает венгерский премьер.

По его словам, соглашение должно помочь защитить венгерскую экономику от понижения суверенного кредитного рейтинга и снизить зависимость от ЕС, который приостановил выделение Будапешту более $20 млрд финансирования, сославшись на коррупцию и проблемы с верховенством закона.

Перед переговорами Трамп заявил, что США также изучают возможность сделать исключение для Венгрии из санкций для продолжения закупок российских энергоносителей.