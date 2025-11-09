USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку
Новость дня
Алиев: Армяне пьют азербайджанский чай в Баку

«Финансовый щит» для Венгрии

Орбан решил вопрос с Трампом
16:50 733

Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Венгрии «финансовый щит» от внешних нападений, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Bloomberg.

«Я заключил с американским президентом соглашение о финансовом щите», — сказал Орбан журналистам после встречи с Трампом в Белом доме.

Как объяснил Орбан, США защитят финансовую стабильность Венгрии, если ее финансовая система подвергнется внешней атаке.

«Можете забыть о том, чтобы атаковать венгерскую валюту, ее бюджет или лишить Венгрию финансирования. Мы решили этот вопрос с США», — утверждает венгерский премьер.

По его словам, соглашение должно помочь защитить венгерскую экономику от понижения суверенного кредитного рейтинга и снизить зависимость от ЕС, который приостановил выделение Будапешту более $20 млрд финансирования, сославшись на коррупцию и проблемы с верховенством закона.

Перед переговорами Трамп заявил, что США также изучают возможность сделать исключение для Венгрии из санкций для продолжения закупок российских энергоносителей.

Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 2798
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 511
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 6883
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы Сотое азербайджанское дерби
16:10 1661
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика
14:03 1968
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6387
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2097
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 1436
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 4982
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7545
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 4460

ЭТО ВАЖНО

Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки
Байден выступил с манифестом: он убил душу Америки главное на этот час
15:50 2798
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты
Сельджан Махсудова – впервые пятая батутистка планеты Хорошая заявка к Олимпиаде-2028
17:24 511
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность!
Заявка Эрдогана в Баку: не фланг, а сама безопасность! наш комментарий; все еще актуально
03:07 6883
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы
После «Челси» «Карабах» принимает «Нефтчи»: все билеты проданы Сотое азербайджанское дерби
16:10 1661
На Востоке демократия – это всегда фикция
На Востоке демократия – это всегда фикция наша аналитика
14:03 1968
Унижение вместо власти
Унижение вместо власти о вечном; все еще актуально
02:31 6387
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
Экс-генсек НАТО об отказе Зеленскому и боязни «спровоцировать Россию»
15:03 2097
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
Под прицелом России подстанции украинских АЭС
14:30 1436
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
Кульминация битвы за Покровск: Россия, кажется, достигает цели спустя 21 месяц
12:17 4982
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком
Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком войны спецслужб
01:09 7545
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
Эрдоган вернулся из Баку восхищенным
13:44 4460
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться